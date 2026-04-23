Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de España del Mundial de MotoGP 2026 Este GP de España es la cuarta carrera del Mundial de MotoGP 2026 y se celebrará en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto Bezzecchi es el líder de la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 y le sigue de cerca Jorge Martín

El Mundial de MotoGP 2026 regresa por todo lo alto tras haber cancelado el GP de Qatar por los problemas bélicos en Oriente Medio. Ahora los pilotos vuelven a ponerse el mono y subirse a sus motos para participar en lo que será, sin duda, un apasionante GP de España, que será la primera parada que el campeonato haga en nuestro país este año. Te contamos cuándo es, a qué hora es y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de España: todos los horarios por días

Viernes 24 de abril

El fin de semana en el GP de España arrancará el viernes 24 de abril en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto con las primeras sesiones de entrenamientos libres y de prácticas. Será el momento en el que todos los participantes tratarán de familiarizarse lo antes posible con el trazado andaluz, donde estamos seguro que viviremos unos días increíbles con los mejores del Mundial de MotoGP 2026 dándolo todo sobre el asfalto.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 25 de abril

Habrá que esperar a la jornada del sábado 25 de abril en este GP de España para que se repartan los primeros puntos de este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026. Los Jorge Martín, Bezzecchi, Pedro Acosta y compañía se pondrán a prueba primeros en la última sesión de entrenamientos libres y luego participarán en la clasificación y en la carrera al sprint, por lo que el espectáculo está asegurado en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de España – 15:00 – 15:45 horas – 12 vueltas.

Domingo 26 de abril

La guinda al pastel de este fin de semana llegará el domingo 26 de abril con las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2026. La prueba de la categoría reina en este GP de España está programada para que comience a las 14:00 horas y los pilotos, como Marc Márquez o Pecco Bagnaia tendrán que dar un total de 25 vueltas al Circuito de Jerez – Ángel Nieto.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 19 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 21 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de España – 14:00 horas. 25 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de España de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda cada fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026. Esto quiere decir que los entrenamientos, clasificaciones, carrera al sprint y el Gran Premio del GP de España se podrá ver por televisión a través del canal Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Esta vez sí que se podrá ver gratis y en abierto por la TV, ya que Mediaset también ha comprado los de esta prueba que se corre en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto.

Todos los amantes de este deporte y seguidores de los pilotos españoles que participan en el Mundial de MotoGP 2026 deben saber que también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el GP de España a través de las aplicaciones de Dazn y de Mediaset Infinity. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que destacar que estos dos operadores pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan ver lo que ocurra en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor del GP de España del Mundial de MotoGP 2026. Publicaremos la crónica de todas las pruebas que se celebren en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto y una vez vayan acabando también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de España de MotoGP

Por otro lado, todos los aficionados al Mundial de MotoGP 2026 que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este apasionante GP de España tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE y Radio Marca conectarán con el Circuito de Jerez – Ángel Nieto para narrar todo lo que suceda en las diferentes carreras.

Circuito del GP de España de MotoGP

El Circuito de Jérez – Ángel Nieto, situado en Cádiz, será el escenario donde se correrá el GP de España que corresponde a la cuarta jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este trazado se inauguró en 1986 y es una de las pruebas más famosas del campeonato. Este trazado tiene una longitud de 4,42 kilómetros, tiene un ancho de pista de 11 metros y la recta más larga consta de 607 metros. Además, posee ocho curvas de derecha y cinco de izquierda. La vuelta rápida en carrera la tiene Álex Márquez, que la consiguió en 2025 deteniendo el cronómetro en 1:37:349.