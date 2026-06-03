La UCO apunta que Leire Díez se vio con la jefa de la Guardia Civil para que actuara contra los agentes que investigan causas

La Unidad Central Operativa (UCO) ha incorporado al caso cloacas del PSOE que investiga la Audiencia Nacional, que la ex militante socialista Leire Díez mantuvo varios encuentros con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, con el objetivo de que esta impulsara actuaciones administrativas contra los propios agentes que investigan diversas causas. Los investigadores destacan que la relación entre ambas existía antes del nombramiento de González en septiembre de 2024 y que, tras su designación, se produjeron al menos tres reuniones entre ese mes y abril de 2025.

En mensajes interceptados, Díez llegó a decir que su «siguiente conversación» sería con la directora, a quien describía como persona «de su confianza», mientras dejaba claro que no tenía la misma cercanía con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La UCO considera que Díez intentaba hacer llegar a González información relacionada con causas de hidrocarburos y que buscaba promover una investigación interna contra la propia unidad y algunos de sus miembros. En mayo de 2025, la directora tuvo conocimiento interno de una supuesta campaña de desprestigio contra la UCO en la que participaría Díez, y poco después activaron el borrado automático de mensajes en sus conversaciones.

Los agentes concluyen que toda esta presunta trama perseguía proteger los intereses del PSOE y de varios miembros del Gobierno —incluido su presidente, Pedro Sánchez— en distintas causas judiciales abiertas.

El testimonio del agente Rubén Villalba

En paralelo, el comandante Rubén Villalba, agente con experiencia en el Servicio de Información, declaró ante la UCO que se reunió dos veces con Leire Díez en marzo de 2025. Según su relato, la ex militante se presentó como alguien con acceso directo a los altos cargos tanto del Gobierno como del partido (el «one del Gobierno» y el «one del partido»).

Díez le pidió información comprometedora sobre la Guardia Civil y la UCO, especialmente contra el teniente coronel Antonio Balas, y le propuso distintas vías para denunciar supuestas irregularidades, llegando a hablar de una «purga» dentro del instituto armado para eliminar «elementos subversivos».

También le aseguró que la directora general de la Guardia Civil estaba esperando su feedback y que ella misma influiría en el nombramiento del próximo DAO (Jefe de la Unidad).

Villalba rechazó colaborar, considerando poco convincentes sus ofertas, que incluían posibles destinos en el extranjero. Todo lo conversado quedó reflejado en un atestado que el propio agente entregó a la UCO. Este conjunto de indicios ha reforzado la línea de investigación sobre una posible trama orientada a neutralizar o desprestigiar las investigaciones que afectan al entorno socialista.