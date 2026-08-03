Marruecos asegura que avisó a España días antes de la crisis migratoria registrada en Ceuta de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de inmigrantes debilitaba un elemento «crucial» de la cooperación migratoria entre ambos países. Así lo afirma una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que defiende que la gestión de los flujos migratorios es una «responsabilidad compartida».

Según explicó, Rabat trasladó al Gobierno español que la resolución judicial suponía un cambio de paradigma: «Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma», afirma la fuente, que sostuvo que el impacto de esa decisión se ha visto amplificado por las redes sociales y por las mafias dedicadas al tráfico de personas.

La misma fuente defiende que la política migratoria marroquí se sustenta en dos pilares: uno preventivo, basado en el dispositivo de seguridad, y otro disuasorio, que ha quedado debilitado porque la sentencia del Supremo que dificulta las devoluciones a los inmigrantes que llegan por mar. Pese a ello, asegura que la coordinación con el Gobierno español sigue siendo «perfecta» y acusa a algunos políticos españoles de instrumentalizar la crisis con fines electorales.

El Supremo limita las devoluciones en caliente por vía marítima

La resolución a la que alude Marruecos confirmó que la Ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, conocido como devolución en caliente, a los inmigrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta o Melilla. El Tribunal Supremo concluyó que, en esos casos, debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución previsto en el artículo 58.3 de la ley.

La doctrina quedó fijada al resolver el caso de un ciudadano argelino que fue entregado a Marruecos tras ser interceptado cuando intentaba llegar a nado a Ceuta. El alto tribunal avaló el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y estableció que el régimen especial de rechazo en frontera solo puede aplicarse a quienes intentan acceder a Ceuta o Melilla superando los elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas, y no a quienes son interceptados en el mar.

Tras insistir en las consecuencias de esa resolución, la fuente marroquí sostuvo que el componente de seguridad «nunca será suficiente» para gestionar los flujos migratorios. «Si tienes a 40.000 personas, ¿cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?», plantea.

Sobre la actuación policial durante la llegada masiva de personas a Ceuta, defiende que las fuerzas de seguridad no podían enfrentarse a la multitud para evitar daños: «El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución».

La coordinación entre los gobiernos y los servicios de seguridad de España y Marruecos ha permitido frustrar 160.000 intentos de migración irregular en los dos últimos años, según Marruecos, que destina unos 500 millones de euros al año al control migratorio, frente a los 145 millones que recibe de la Unión Europea: «No es una cuestión de dinero, sino de estrategia y visión común».

«Marruecos asume sus responsabilidades (…) no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida. Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI», concluye.