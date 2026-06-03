Ni aceite ni sal: el sencillo truco de Alfonsa, la abuela cocinera, para hacer el mejor bacalao con patatas

Alfonsa, conocida como la abuela cocinera, comparte su versión más casera y sencilla del balacao con patatas que conquista por su sabor y facilidad de preparación. Su receta apuesta por ingredientes básicos y un método sin complicaciones.

El secreto está en aprovechar cada ingrediente para potenciar el caldo y conseguir ese gusto de siempre que recuerda a los guisos familiares de toda la vida.

La técnica infalible de la abuela Alfonsa para conseguir un bacalao sabroso

El éxito de este plato reside en la sencillez absoluta y en el respeto escrupuloso por los tiempos de cada producto. La preparación, según explica la abuela Alfonsa en su canal de YouTube, comienza con una planificación mínima, ya que el bacalao requiere un desalado previo de entre 7 y 8 horas. Durante este período, resulta necesario cambiar el agua un par de veces para eliminar el exceso de salinidad de las piezas.

Sin embargo, es precisamente el líquido del último remojo el que guarda el mayor tesoro gastronómico de la receta, convirtiéndose en el ingrediente estrella de toda la receta.

¿Por qué el agua de desalado es el ingrediente secreto del plato de bacalao con patatas?

Alfonsa propone reservar ese último agua para utilizarla como base única del guiso. Este gesto aporta una profundidad de sabor inigualable, ya que el líquido retiene parte de la esencia y el carácter del bacalao.

Al emplear este caldo en lugar de agua corriente, conseguirás sazonar el plato de forma natural, eliminando por completo la necesidad de añadir sal adicional durante la cocción.

Para iniciar el proceso, hay que calentar este agua de desalado en una olla hasta que roce el punto de ebullición. En ese momento, se incorporan directamente los ingredientes básicos: ajos, cebolla, laurel, pimiento verde y una ñora.

Luego, añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra, y refuerza el perfil aromático con dos cucharadas de tomate triturado, pimentón y unas hebras de azafrán.

Esta base debe cocer unos 8 minutos antes de recibir a las patatas troceadas, las cuales necesitan aproximadamente 20 minutos para alcanzar la textura tierna ideal.

El paso a paso para cocinar el bacalao en solo tres minutos sin que se deshaga

Uno de los errores más comunes al preparar este plato consiste en someter al pescado a una cocción prolongada. Alfonsa advierte que el bacalao debe entrar en la olla únicamente al final del proceso para preservar su integridad.

Una vez que las patatas están en su punto, se introducen los 400 gramos de bacalao desalado y se dejan cocinar solamente entre 3 y 4 minutos. Este breve intervalo permite que el pescado se integre con el resto de sabores sin perder su textura firme ni terminar deshecho en el caldo.

Finalmente, el guiso requiere un reposo de unos minutos fuera del fuego antes de llegar a la mesa. Como broche final y toque distintivo, la receta incluye medio huevo cocido por ración.

Este ingrediente aporta una consistencia extra que convierte la elaboración en una comida completa y equilibrada. Y tú, ¿te atreves a preparar este plato tan sencillo y delicioso?