Paco de Lucía, premio Príncipe de Asturias de las Artes 2004: «Me escondí detrás de una guitarra por timidez»

En 2009, el programa Vuelta y vuelta, conducido por la periodista María Zabay, reunió a Paco de Lucía para hablar de Camarón de la Isla. El guitarrista de Algeciras recordó los años que compartió con el cantaor y el vínculo artístico que los unió durante más de dos décadas.

Paco de Lucía definió esa relación como un tándem en el que «el uno admiraba al otro» y viceversa. Ambos se compenetraron de una manera que, según sus palabras, «dio resultado a grandes trabajos» dentro del flamenco.

¿Por qué Paco de Lucía se escondió detrás de la guitarra?

Antes de convertirse en guitarrista, a Paco de Lucía le atraía más el canto que la guitarra. Así se lo confesó a María Zabay cuando la periodista le preguntó por el origen de esa sociedad artística con Camarón de la Isla.

«Yo siempre he sido más aficionado a cantar que a tocar. Lo que pasa es que, por timidez (ya lo he dicho muchas veces), me escondí detrás de una guitarra», reconoció Paco de Lucía.

El propio Camarón de la Isla, contó el artista, también sentía inclinación por la música más allá del cante. «Prefería la música, era músico también», explicó Paco de Lucía sobre su compañero, a quien describió como «una persona muy interesante» y «un genio».

El vínculo entre Paco de Lucía y Camarón de la Isla en el flamenco

Paco de Lucía tenía entre 16 y 18 años cuando conoció a Camarón de la Isla, en una fiesta que se prolongó hasta la madrugada. «Yo no me podía creer lo que tenía enfrente», relató sobre aquel primer encuentro, al que definió como «la llegada del mesías».

De ese vínculo nacieron más de diez discos grabados junto a Camarón de la Isla, hasta Potro de rabia y miel, el último álbum que completaron dos o tres meses antes de la muerte del cantaor, en 1992.

La entrevista completa, parte del ciclo Vuelta y vuelta, quedó disponible en el canal de YouTube EL FOCO de María Zabay, donde acumula más de 886.000 visualizaciones desde su publicación en noviembre de 2009.

Paco de Lucía explicó que, con el paso de los años, dejó de tocar en directo junto a Camarón de la Isla y limitó su colaboración a la grabación de los discos. «Ahí yo me llenaba, me cargaba las pilas para el resto del año», afirmó sobre esos meses de trabajo compartido.

¿Quién fue Paco de Lucía, premio Príncipe de Asturias de las Artes 2004?

Francisco Sánchez Gómez, nombre real de Paco de Lucía, nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras (Cádiz), según Encyclopedia. Empezó a tocar la guitarra a los siete años, guiado por su padre, Antonio Sánchez, y por su hermano Ramón.

A mediados de los años 60 se sumó a la compañía del bailarín José Greco para una gira por Estados Unidos y, poco después, publicó su primer disco en solitario, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía. Con Camarón de la Isla dio forma a una de las sociedades artísticas más influyentes del flamenco del siglo XX.

En 2004, Paco de Lucía recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes, el primero que ese galardón entregó a un artista flamenco. El jurado, presidido por José Lladó Fernández-Urrutia, valoró su candidatura entre otras 39 procedentes de 18 países, en una edición que también incluyó a Bruce Springsteen, Ingmar Bergman y Pedro Almodóvar, según recogió en su momento DeFlamenco.

Paco de Lucía falleció el 25 de febrero de 2014 en Playa del Carmen (México), donde había fijado parte de su residencia en los últimos años de su vida.