Los psicólogos expertos lo confirman: las personas que dan los buenos días al entrar a una tienda no son sólo educadas, en realidad buscan conectar con el entorno

Entrar en una tienda y decir «buenos días» antes de empezar a mirar los productos parece uno de esos pequeños gestos que hacemos por educación y casi sin pensar. Sin embargo, la psicología y las ciencias sociales han estudiado el valor de estas interacciones breves y apuntan a que pueden cumplir una función mucho más profunda, que habla de reconocer la presencia de otra persona y establecer un mínimo vínculo con ella. No significa que exista una única personalidad detrás de este comportamiento, pero sí que un saludo puede ser mucho más importante de lo que aparenta.

Un gesto aparentemente sencillo

Los saludos forman parte de las rutinas sociales más habituales. No siempre sirven para transmitir información, ya que muchas veces su función consiste simplemente en reconocer al otro y abrir una interacción. Diferentes estudios psicológicos explican que los saludos funcionan como fórmulas de educación y ayudan a establecer y mantener relaciones sociales.

Por eso, cuando alguien entra en una tienda y saluda al dependiente, no necesariamente está intentando iniciar una conversación. Puede estar señalando que ha percibido a la persona que tiene delante y que entiende que existe una interacción entre ambos. El intercambio puede durar apenas dos segundos, pero establece unas reglas básicas de convivencia y hace que la relación deje de ser completamente impersonal.

Reconocer al que está detrás del mostrador

Esta cuestión cobra todavía más importancia cuando se trata de trabajadores de cara al público. En una tienda, supermercado, cafetería o transporte, existe el riesgo de que la persona que presta el servicio quede reducida únicamente a su función, para quien cobra, atiende, sirve o informa. Un saludo rompe momentáneamente esa distancia y convierte la interacción en algo más humano.

Una investigación publicada en 2026 analiza precisamente estas interacciones fugaces entre desconocidos. El estudio sostiene que pequeños gestos como un «hola» pueden generar reconocimiento mutuo y contribuir a la sensación de pertenencia, especialmente cuando las personas se encuentran en entornos donde normalmente predomina la distancia entre desconocidos.

Saludar tampoco significa necesariamente que una persona sea especialmente sociable o extrovertida. El contexto, las costumbres y la disposición individual influyen en la manera de relacionarse con desconocidos. De hecho, investigaciones recientes sobre los encuentros cotidianos muestran que las personas utilizan diferentes niveles de contacto dependiendo del espacio, la distancia y las circunstancias.