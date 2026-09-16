Cuándo se juega el Real Sociedad – Bournemouth: a qué hora empieza y cómo ver en directo por televisión gratis y en streaming

La Real Sociedad arranca su andadura en la Europa League y en la jornada 1 de la fase de liga se va a tener que enfrentar a un Bournemouth que no ha comenzado de la mejor manera la era post Andoni Iraola. Es por ello que al jugar en casa, los donostiarras tienen que ir con todo para quedarse con los tres puntos y comenzar con buen pie. Te explicamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Reale Arena.

Real Sociedad – Bournemouth de la Europa League: a qué hora empieza el partido

La Real Sociedad recibe al Bournemouth inglés en el Reale Arena para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Los de Pellegrino Matarazzo debutan en competición europea tras un mal inicio del campeonato nacional, por lo que el objetivo es hacerse fuertes en casa frente al combinado británico y tratar de sacar los tres puntos. La UEFA ha programado este choque de los donostiarras para el jueves 17 de septiembre. El horario escogido por el organismo que preside Aleksander Ceferin es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Real Sociedad – Bournemouth de la Europa League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que sigue manteniendo los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en las tres competiciones de la UEFA es Movistar+. El Real Sociedad – Bournemouth que cayó en la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver a través del canal Movistar Liga de Campeones, por lo que no será emitido gratis ni en abierto por TV en España. Eso sí, los clientes de este operador podrán descargarse su app en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda con el cuadro txuri-urdin en el Reale Arena.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que ocurra en la previa de este choque de los donostiarras y también en la primera jornada de la fase de liga de la Europa League. Cuando resuene el pitido final del árbitro en el Real Sociedad – Bournemouth publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde San Sebastián.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Sociedad – Bournemouth

Todos los hinchas del conjunto donostiarra y los amantes de las competiciones europeas en general que no puedan ver este Real Sociedad – Bournemouth en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, la Ser o Radio Marca podrán conectar con el Reale Arena para contar lo que esté sucediendo en este choque de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Sociedad – Bournemouth?

El Reale Arena, que se encuentra en el barrio de Amara, será el escenario donde se disputará este emocionante Real Sociedad – Bournemouth correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. La casa del cuadro txuri-urdin fue inaugurada en 1993 y en sus gradas caben alrededor de una 42.000 personas. A pesar de jugarse un jueves, se espera que haya una gran entrada, ya que los aficionados esperan que sus futbolistas comiencen de la mejor manera en esta edición de la competición de plata del viejo continente.

La UEFA ha designado al árbitro polaco Pawel Raczkowski para que dirija la contienda entre la Real Sociedad y el Bournemouth de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Tomasz Kwiatkowski estará controlando todo en el VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan en el campo para, si se le escapa algo claro y clamoroso a su compañero, avisarle y recomendarle que vaya al monitor que estará en la banda del Reale Arena a analizar la acción.