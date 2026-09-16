Adiós a las puertas de madera de siempre: los interioristas expertos confirman el cambio y su sustituto va a ser la moda en 2027 porque es más elegante y moderno

En los últimos años, las puertas interiores han dejado de ser un elemento más para ocupar un lugar importante en la decoración del hogar. Las puertas de madera se pueden encontrar en casi todas las viviendas españolas, pero la nueva tendencia de 2026, para quienes quieren un toque más moderno, personal y con luminosidad, son las puertas de vidrio acanalado.

Este material, también llamado vidrio texturado o estriado, se distingue por su superficie, que distorsiona la visión debido a su translucidez, y por sus líneas verticales. Gracias a esto, se crean divisiones más sofisticadas y ligeras, perfectas para entornos innovadores.

Por qué es tendencia el vidrio acanalado

Este tipo de vidrio cuenta con relieves verticales que generan un efecto visual llamativo y transforman la percepción del espacio. En contraposición al transparente, otorga privacidad sin bloquear el paso de luz natural, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes priorizan ambientes luminosos y que no les molesten.

Su estética está alineada con las tendencias actuales de decoración, que se basan en materiales naturales y matices conceptuales. Por este motivo, es la opción más elegida para renovar las puertas interiores con un aire disruptor.

Ventajas frente a las puertas tradicionales

Uno de los grandes puntos a favor del vidrio acanalado es que posibilita dividir ambientes sin generar un muro visual opaco. Esto ayuda a conservar la conexión entre estancias y da una sensación de continuidad y amplitud.

La textura del propio vidrio aporta un detalle decorativo que convierte cualquier puerta en un componente protagonista. El tipo de marco también juega un papel trascendental, pudiendo ser minimalista, elegante, cálido o industrial, entre otros. Además, este material permite aprovechar mejor la luz natural.

Dónde y cómo usar este tipo de puertas

La puerta de vidrio acanalado es una excelente opción para el salón y el comedor, ya que divide ambas habitaciones sin dar esa sensación de estar encerrado. También es una alternativa muy interesante para quienes demandan independencia sin perder conexión.

Otra zona idónea para este tipo de puerta es entre el dormitorio y el vestidor, aportando un toque sofisticado con cierta privacidad. Asimismo, es una variante a tener en cuenta para crear un espacio de trabajo independiente para evitar paredes cerradas.

Cómo combinar el vidrio acanalado con la decoración

El marco y los materiales que lo forman determinan el resultado final. Los perfiles oscuros o negros combinan bien con muebles claros de madera, paredes blancas o detalles metálicos, debido a que se crea un contraste muy actual. Por otro lado, los tonos más neutros aportan armonía y calidez.