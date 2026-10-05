Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver el Croacia - España de la UEFA Nations League La selección española se enfrenta a Croacia en Split en el partido de la jornada 4 de la Liga de las Naciones

La selección española busca su clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones, pero para ello tendrá que ganar o empatar frente a Croacia en Split en este choque de la jornada 4 del grupo A3 de la UEFA Nations League. Los balcánicos no atraviesan un momento y España, por el contrario, parece imparable en estos momentos. Te contamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión en directo este duelo que se juega en el Stadion Poljud.

Croacia – España de la UEFA Nations League: a qué hora empieza el partido de la Selección

La selección española de fútbol ha viajado a Split para enfrentarse a Croacia en el partido que corresponde a la jornada 4 del grupo A3 de la UEFA Nations League. Los campeones del mundo, dirigidos por Luis de la Fuente, parecen invencibles y buscan cerrar este parón internacional con pleno de victorias ante un combinado ajedrezado que recibió una goleada por parte de Inglaterra hace unos días. La UEFA ha programado este encuentro de España para este martes 6 de octubre, habiendo elegido este organismo el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que el choque arranque de manera puntual en el Stadion Poljud.

Dónde ver en directo gratis el Croacia – España de la UEFA Nations League: canal de TV y cómo ver online a la Selección

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la selección española en la Liga de las Naciones fue RTVE. El Croacia – España correspondiente a la jornada 4 del grupo A3 de la UEFA Nations League se va a poder ver por televisión en directo a través de La1, así que este encuentro se podrá ver gratis y en abierto por la TV. Los usuarios también podrán descargar la aplicación RTVE Play para seguir en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Stadion Poljud ya sea por un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en la previa de este encuentro de la jornada 5 del grupo A3 de la Liga de las Naciones y con lo relacionado con la selección española de fútbol, ya que tendremos un enviado especial en Split. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Croacia – España de la UEFA Nations League desde una hora y media antes de que arranque el encuentro y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y las reacciones destacadas que se produzcan en el Stadion Poljud.

Dónde escuchar gratis por radio en directo el Croacia – España

Tenemos que tener en cuenta también que todos los seguidores de la selección española y amantes del fútbol en general que no vayan a poder ver en directo por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partido de la jornada 4 del grupo A4 de la UEFA Nations League podrán escuchar gratis por la radio el Croacia – España. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con el Stadion Poljud para contar el minuto a minuto de este choque de la Liga de las Naciones.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Croacia – España?

El Stadion Poljud, situado en la ciudad croata de Split, será el escenario donde se disputará el Croacia – España de la jornada4 del grupo A3 de la UEFA Nations League. En este recinto deportivo, inaugurado en 1979, juega el combinado ajedrezado y y también es la casa del Hajduk Split. En su interior caben casi 34.000 espectadores y se espera que este martes haya una gran entrada para ver este partidazo de la Liga de las Naciones.

La UEFA ha escogido al árbitro belga Erik Lambrechts para que imparta justicia en el Croacia – España de la jornada 4 del grupo A3 de la Liga de las Naciones que se juega en el Stadion Poljud. Su compatriota Bram Van Driessche será el responsable de analizar todas las jugadas en el VAR para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor a revisar la acción polémica en el monitor que estará instalado en la banda entre los dos banquillos.