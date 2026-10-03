Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones tras la victoria contra la República Checa

España sigue mandando en su grupo de la Liga de las Naciones. El triunfo ante la República Checa (2-1) mantiene a la Selección española en el liderato. Nueve puntos de nueve posibles tras las tres victorias en los tres encuentros jugados en esta competición.

En un grupo de cuatro selecciones (España, Inglaterra, Croacia y República Checa), las dos primeras pasan a cuartos de final de esta edición de la Liga de las Naciones. Con nueve puntos, el equipo de Luis de la Fuente tiene prácticamente sellado el pase a esa ronda, que se disputará en eliminatoria de ida y vuelta en el mes de marzo.

Así, tras las tres primeras jornadas, y cuando quedan otras tres (una el próximo martes y las dos últimas ya en noviembre), España lidera su grupo con nueve puntos. Son tres más que Inglaterra, que tiene seis, mientras que Croacia suma tres y la República Checa se queda con cero.

Si España puntúa en Croacia el próximo martes, estará ya en cuartos. Ya no habrá posibilidad de que los croatas le superen, por lo que, como mínimo, la segunda plaza -que también da acceso a los cuartos- la tendrá ya asegurada. Otra cosa será la primera plaza, que posiblemente se dispute ante Inglaterra en el último del grupo, el 15 de noviembre, en un partido que se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid.

En este duelo ante la República Checa jugado en el Carlos Tartiere de Oviedo, España, que fue de más a menos, ganó por 2-1 con goles de Lamine Yamal y Rodrigo Hernández, ambos anotados en la primera parte. En la segunda mitad, Slama marcó para la selección checa, entrenada por Santi Denia.

Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones

España – 9 puntos Inglaterra – 6 puntos Croacia – 3 puntos República Checa – 0 puntos

Resultados de la 3ª jornada del grupo 3 de la Liga de las Naciones