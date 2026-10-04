Fabián Ruiz causa baja ante Croacia tras ser padre

Fabián Ruiz no estará presente en el partido que enfrentará este martes a Croacia y España en Split. El centrocampista internacional ha sido padre junto a su esposa, Rosa, de su hijo Bertín y permanecerá durante estos días en París junto a su familia. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado su ausencia y ha felicitado públicamente a la pareja por el nacimiento.

De esta manera, Luis de la Fuente pierde a uno de sus hombres más importantes para el encuentro en el estadio de Poljud. Fabián no viajará a Split y su ausencia obligará al seleccionador a modificar sus planes en el centro del campo para un partido en el que España buscará seguir avanzando en esta ventana internacional.

La baja llega además en un momento especialmente significativo para Fabián con la Selección. El centrocampista se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la España de De la Fuente y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera internacional. Su importancia ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los futbolistas de máxima confianza del seleccionador.

Fabián había alcanzado además una cifra especialmente llamativa: 51 partidos con España sin conocer la derrota, un registro que refleja el enorme impacto que ha tenido en esta etapa de la selección. Su ausencia en Split no responde, por tanto, a ningún problema físico, sino a un motivo personal y feliz. España tendrá que afrontar el duelo contra Croacia sin uno de sus futbolistas más fiables mientras Fabián disfruta en París de sus primeros días junto a su hijo Bertín.