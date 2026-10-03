Fabián deja la concentración de España por el nacimiento de su primer hijo

Fabián Ruiz ha abandonado este sábado la concentración de la selección española en Oviedo. El centrocampista ha recibido permiso para viajar a París y estar presente en el nacimiento de su primer hijo, motivo por el que no estará disponible para el encuentro que enfrentará a España y República Checa en el Carlos Tartiere. Una ausencia importante para Luis de la Fuente, pero provocada por una noticia muy especial para el futbolista.

El jugador se encontraba concentrado con el resto de sus compañeros preparando el compromiso en tierras asturianas, pero finalmente ha dejado el hotel de España para poner rumbo a la capital francesa. Allí espera el nacimiento de su primer hijo, una cita que evidentemente está por encima de cualquier cuestión deportiva. Por este motivo, Fabián no participará en el encuentro contra la República Checa.

Una baja importante para De la Fuente

La ausencia de Fabián obliga a De la Fuente a modificar sus planes para el partido contra República Checa. El centrocampista se ha convertido en una pieza muy importante dentro de la selección española y su rendimiento durante los últimos años le ha permitido consolidarse entre los jugadores de confianza del seleccionador.

España deberá afrontar el encuentro del Carlos Tartiere sin uno de sus centrocampistas habituales, aunque no apuntaba a titular por descanso. De la Fuente cuenta con diferentes alternativas para recomponer la medular y tendrá que decidir ahora quién ocupa su lugar en el equipo.

Oviedo espera a España

La Selección permanece concentrada en Oviedo preparando un partido muy especial en el Carlos Tartiere. La expectación en la ciudad es máxima ante la presencia de los campeones del mundo y el estadio presentará un gran ambiente.

Fabián, sin embargo, no podrá vivir esa noche junto a sus compañeros. El centrocampista cambia por unas horas el fútbol por un acontecimiento mucho más importante: el nacimiento de su primer hijo.