La UEFA confía en un árbitro español para el polémico Irlanda – Israel que se jugará… ¡en Serbia!

La UEFA ha elegido a Juan Martínez Munuera para arbitrar uno de los partidos más polémicos que tiene en esta ventana de selecciones, el duelo entre Irlanda e Israel que se jugará… en Serbia. Los irlandeses, en su boicot contra Israel, se negaron a jugar este partido en su territorio, llevando el encuentro por decisión propia (no obligación de la UEFA) a la pequeña localidad serbia de Backa Topola.

El partido es uno de los más calientes a los que se ha enfrentado la UEFA en los últimos tiempos. Realmente es la vuelta de un partido de ida, sin que sea una eliminatoria. La semana pasada ya se enfrentaron, en este caso con Israel como local, aunque en Hungría, ya que ahí la UEFA sí que no deja jugar partidos oficiales en territorio israelí. Y hubo mucho lío.

Para empezar, Irlanda quiso hacer un boicot y no jugar el partido. Ante la posibilidad de graves sanciones por parte de la UEFA, la Federación de ese país dejó la decisión en manos del vestuario. Los jugadores votaron y salió el sí a disputar el partido, aunque con condiciones.

Por ejemplo, los futbolistas irlandeses se negaron a saludar a los israelíes en la ya clásica ceremonia de saludos antes de los partidos. Los internacionales de Irlanda llevaron un brazalete negro en su camiseta «en memoria de todas las vidas perdidas en el conflicto», en referencia al apoyo que dan a Palestina. En los tres goles que marcaron, los futbolistas irlandeses se besaron ese brazalete. Además, uno de sus porteros, Gavin Bazunu, se fue de la concentración para precisamente no jugar ese partido.

Martínez Munuera, árbitro del Irlanda – Israel

Con todo este ambiente, este domingo se juega otra vez un Irlanda – Israel y la UEFA confía en un árbitro español para intentar calmar los ánimos. Será Martínez Munuera, que estará acompañado en bandas por Carlos Álvarez e Iván Massó. De responsable de VAR estará César Soto Grado y Alejandro Muñiz Ruiz hará de AVAR. El cuarto árbitro es Alejandro Quintero González. Es decir, cuerpo arbitral por completo español.

El partido, correspondiente a la Liga B de la Liga de las Naciones, es polémico, será caliente por la enemistad que se ha creado entre los jugadores de Irlanda e Israel y raro, porque se jugará en Serbia cuando Irlanda es local y no hay ningún problema para que allí se dispute. Cabe recordar, además, que Irlanda (Dublín) es una de las sedes de la próxima Eurocopa que se jugará en 2028.

Pero como Irlanda no quiere legitimar a Israel, y dicen que juegan «contra el genocidio» por obligación, no querían que la selección israelí disputara un encuentro oficial en su territorio. De ahí que renunciaran a la localía y se fueran a Serbia a jugar este duelo oficial que arbitrará el español Martínez Munuera