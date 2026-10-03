Presa reaparece en Vallecas entre insultos y medidas de seguridad tras las amenazas de los ultras del Rayo

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, reapareció en el Estadio de Vallecas en el momento de entregar la copa del Trofeo de Vallecas al Cagliari, el equipo que ganó este encuentro en penaltis. Presa, que fue amenazado e insultado por parte de la afición del equipo madrileño, especialmente por los radicales de Bukaneros, llegó al palco en ese momento.

Entre insultos y con un fuerte dispositivo de seguridad, OKDIARIO captó el momento en el que Martín Presa apareció por el palco de autoridades del Estadio de Vallecas. Era la primera vez en toda la temporada que el Rayo jugaba en su estadio, tras la marcha a Butarque por no estar disponible este campo. Lo que se jugó este sábado fue un partido amistoso, el Trofeo de Vallecas, entre el Rayo y el Cagliari de Italia.

El presidente del conjunto vallecano salió a la zona exterior del palco para dar el trofeo de campeón al Cagliari, así como el de subcampeón al Rayo, y se metió para dentro entre gritos de «¡Presa vete ya!» e insultos. El encuentro estuvo marcado por las amenazas que Raúl Martín Presa recibió antes y durante ese partido.

Y es que el palco apareció, a la hora de abrir el estadio para la disputa de este duelo, con pintadas. Los ultras destrozaron el palco presidencial con el mensaje de «Presa vete ya» y los principales asientos del palco totalmente vandalizados. Durante el encuentro, decenas de aficionados, principalmente radicales, rodearon y acorralaron un palco presidencial en el que Martín Presa no apareció durante varios minutos del primer tiempo.

Encapuchados, insultos, pancartas contra Presa y todo un estadio unido contra una gestión que consideran nefasta. El regreso del Rayo Vallecano a su estadio estuvo marcado por la gran protesta de los ultras del equipo madrileño contra Raúl Martín Presa, secundada y aplaudida por el resto de la afición.