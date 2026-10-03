Así está el Estadio de Vallecas en el regreso del Rayo a su casa

OKDIARIO ha podido captar este sábado el estado del Estadio de Vallecas, tanto por dentro como por fuera. También el terreno de juego. El Rayo Vallecano ha vuelto a su casa y ha disputado en un amistoso ante el Cagliari, con motivo del Trofeo de Vallecas, su primer partido de la temporada en casa tras tener que disputar sus tres primeros partidos de Liga de este curso en Butarque.

La Comunidad de Madrid obligó al Rayo Vallecano a abandonar Vallecas en este inicio de curso. Pero el equipo madrileño ya está de vuelta y este sábado ya regresó a su casa, junto a una afición que no llenó el estadio, al ser amistoso y con el ambiente con la presidencia del club muy crispado.

El estado de Vallecas por fuera y por dentro, tampoco ha cambiado mucho desde el curso pasado. Todo parece igual. El césped, con algunos parches, sí presentó un estado con mucho mejor aspecto que a inicios de temporada, cuando era inviable jugar en este campo.