Cazorla reta a la nueva España: «Ojalá puedan superarnos»

Santi Cazorla (Lugo de Llanera, 1984) quiere que la nueva España llegue todavía más lejos. El ex internacional sigue con orgullo los éxitos de la selección y tiene un deseo para esta generación: que supere los títulos de la suya. Evita elegir entre épocas, reconoce las diferencias entre ambos equipos y ofrece todo su apoyo a los futbolistas de Luis de la Fuente. «Ojalá puedan superarnos», asegura.

El asturiano entiende que las comparaciones no hacen justicia a dos generaciones que han encontrado caminos diferentes para ganar. «El fútbol ha cambiado», recuerda. La Selección de su etapa buscaba controlar los encuentros a través del balón. La actual conserva esa capacidad, pero añade una marcha más cuando encuentra espacio para atacar.

«Nuestra generación igual era más de tener posesión de balón y controlar el partido desde ahí», explica. Ahora, en cambio, España dispone de jugadores que buscan constantemente al contrario. Cazorla pone como ejemplo a Nico Williams para describir esa mayor verticalidad y la capacidad del equipo para acelerar.

No necesita escoger una para disfrutar de la otra. «Comparar no creo que sea bueno. Ojalá puedan superarnos a nivel de títulos y tienen todo nuestro apoyo para eso», afirma. Para Cazorla, los éxitos de hoy son un motivo de alegría para quienes defendieron antes la camiseta de España.

«Es el mejor equipo del mundo»

Su valoración de la selección es rotunda. «Hoy en día es el mejor equipo que hay en el mundo a nivel de selecciones. Tienen un equipo increíble, con una generación con un futuro increíble por delante», sostiene.

El ex centrocampista invita a disfrutar del momento y a dejar que los jugadores también lo hagan. «Cuando disfrutan ellos, disfrutamos el resto», señala. Ve motivos para ser optimista y confía en que el equipo pueda seguir ampliando su palmarés.

El regreso de España a Oviedo, once años después de su anterior visita, hace especialmente emotivo este encuentro para él. Cazorla recuerda que estuvo en aquella última ocasión y celebra que los aficionados asturianos puedan recibir de nuevo a la selección. «Es un privilegio jugar en Oviedo y que vuelvan aquí. Para los ovetenses y asturianos es algo muy bonito», comenta.

También se rinde a De la Fuente. Destaca su conocimiento de la Federación, el recorrido con los futbolistas desde las categorías inferiores y su manera de transmitir confianza. «Se le ve que es el entrenador idóneo para una selección», asegura.

«Es un entrenador que siempre da ejemplo. Es correcto en todo. En las ruedas de prensa da confianza al futbolista. A mí personalmente me encanta», añade. Aunque reconoce que no lo conoce demasiado personalmente, su valoración como aficionado es clara: «Creo que es el idóneo para tenerlo en España».

Lamine, su apuesta para el Balón de Oro

Cazorla también respalda a Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro. Reconoce que hay otros candidatos, como Mbappé, pero considera que el atacante del Barcelona reúne los méritos para recibir el premio.

«Por merecimientos y por el futbolista que es, se lo merece», afirma. Su rendimiento y lo conseguido con España y con su club explican esa elección. «Ojalá se lo den, porque como españoles nos alegraremos todos mucho por él», apunta.

Mientras tanto, el asturiano disfruta de su nueva vida como aficionado del Oviedo. Su presencia en el recibimiento al autobús antes del derbi fue una expresión espontánea de lo que siente por el equipo. «Ahora que me he jubilado vuelvo a tener ese sentimiento de ultra, entre comillas», bromea.

Quería dar un impulso a sus antiguos compañeros y compartir el momento con su gente. También agradece el homenaje recibido en casa, rodeado de personas que fueron referentes para él: «Para mí es un motivo de orgullo estar hoy aquí».

Su futuro seguirá ligado al fútbol, aunque quiere decidir sin prisas. Primero, disfrutar de la familia y acompañar a sus hijos. Después, formarse y valorar si le apetece ser entrenador, director deportivo o tomar otro camino. «No quiero apresurarme en tomar la decisión», concluye.