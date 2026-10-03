España – República Checa: España, patria querida

Oviedo vuelve a recibir a España. Once años después de su última visita, el Carlos Tartiere abre sus puertas a una Selección que llega con la segunda estrella en el pecho y las ganas de seguir ganando intactas. Este sábado, desde las 20:45 horas, la República Checa pondrá a prueba al equipo de Luis de la Fuente en una noche con fútbol, recuerdos y mucho sentimiento asturiano.

España aterriza con seis puntos después de conquistar Wembley y superar con autoridad a Croacia en Sevilla. Dos victorias que han confirmado que el éxito mundialista no ha apagado el hambre de un grupo que sigue encontrando motivos para competir. En Oviedo buscará el pleno antes de cerrar esta exigente ventana internacional con la visita a Split.

El Tartiere tiene motivos para celebrar el regreso. La espera ha sido larga y el momento invita a disfrutar, pero España también tiene trabajo por delante. Mantener el ritmo, repartir esfuerzos y seguir sumando forman parte de un mismo objetivo: dar continuidad a un equipo que ha acostumbrado a su afición a ganar.

Asturias mira a Cazorla y Mata

La cita también permitirá mirar atrás. Santi Cazorla recibe en Oviedo el homenaje de Leyendas España en la víspera del partido, un reconocimiento a su trayectoria, su capacidad para superar obstáculos y su vínculo con una tierra que siempre lo ha sentido como uno de los suyos. El regreso de la Selección tiene en él una de sus figuras más queridas.

Juan Mata será otro de los protagonistas previstos de la celebración, con la Copa del Mundo como punto de unión entre generaciones. Su presencia permitirá conectar el recuerdo de Sudáfrica 2010 con la segunda estrella. Asturias podrá reconocer a quienes ayudaron a construir aquella España mientras disfruta de los futbolistas que han prolongado sus éxitos.

Rotaciones para seguir ganando

De la Fuente tendrá que gestionar los minutos. El partido de Oviedo llega entre la victoria ante Croacia y el viaje para volver a medirse al conjunto balcánico. La profundidad de la plantilla permite introducir cambios sin rebajar la ambición.

Rodri, Pedri y Laporte aparecen entre las opciones para el once. También hay que destacar el posible descanso de Lamine Yamal es una de las decisiones que deberá tomar el seleccionador. El extremo llega después de marcar tres goles entre Wembley y Sevilla, pero el calendario obliga a medir los esfuerzos.

Las ausencias confirmadas son la de Nico Williams y Ferran Torres. El jugador del Athletic abandonó la concentración después de sufrir molestias persistentes en el muslo izquierdo y continuará recuperándose con su club. Su baja deja a España sin uno de sus principales recursos para romper partidos desde la banda. El delantero del PSG sufre molestias en el tobillo.

Las bajas de Pedro Porro y Grimaldo también han obligado a modificar las alternativas en los laterales. Fresneda y Fran García esperan su oportunidad dentro de un grupo en el que cada entrada debe servir para mantener el nivel colectivo. De hecho, los dos apuntan a titulares en este encuentro.

Santi Denia, al otro lado

La República Checa llega en una situación muy distinta. Las derrotas ante Croacia e Inglaterra la han dejado sin puntos y con la necesidad de reaccionar. Santi Denia se encontrará enfrente a una selección cuyo talento conoce bien por su trabajo en las categorías inferiores españolas. Las ausencias de Sulc y Karabec añaden dificultades a su equipo.

España parte como favorita, pero necesita demostrarlo en el campo. El Tartiere pondrá el ambiente y el cariño. A los jugadores les corresponde completar la noche con otra actuación que mantenga la ilusión y acerque el pleno de victorias. Oviedo ha esperado once años para este reencuentro.

España – República Checa: posibles onces