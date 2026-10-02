Francia pincha en el primer partido de Zidane en París

El regreso de Zidane a Saint-Denis (el Stade de France) no fue el más fructífero. La nueva Francia de Zinedine empató ante Italia (1-1) en un duelo en el que se mereció ganar, en el que Donnarumma fue la gran figura, pero en el que se frena el buen inicio de Zidane, que había ganado los dos primeros partidos, ambos a domicilio. El primero en París es un empate.

Y fue empate por un fallo de Da Cunha, un novato en el fútbol de selecciones, jugador del Como al que Zidane llamó por primera vez en esta ventana. Con 1-0 en el marcador, se quedó dormido en la frontal del área y Bastoni se lo comió por completo, marcando el gol del empate. Era el 1-1 en el minuto 68 y antes y después la mejor fue Francia.

Sin embargo, se encontró con Donnarumma, que hizo paradones para evitar una victoria cómoda de los franceses. El partido, de la tercera jornada de la Liga de las Naciones, no es que tuviera una espectacular relevancia, pero sí tenía la importancia del regreso de Zidane. Era el primer partido de Zinedine como seleccionador de Francia… en Francia.

Y en Saint-Denis, como no, el estadio en el que se hizo leyenda del fútbol en la final del Mundial 1998, el estadio en el que firmó el primer gol de la historia de este campo (en un amistoso ante España, en enero de ese año) y la casa habitual de una Francia que esta vez mereció más. Además, Zidane se medía en los banquillos al rival de su último partido como profesional, Italia.

Fue mejor Francia en un duelo marcado por otra obra de arte de Olise. El del Bayern está siendo una de las figuras más destacadas de toda esta ventana de selecciones. Ya hizo un golazo ante Bélgica para dar la victoria a los galos y en París se inventó un lanzamiento de falta (no directo, porque se la tocó Cherki un poco antes para colocársela mejor) precioso. Lanzamiento perfecto que tocó en el larguero, botó y para dentro.

Era justo el marcador, pero el citado error de Da Cunha electrocutó a Francia, que se fue al ataque con peligro, aunque vio cómo los últimos nueve minutos los jugó con uno menos por expulsión de Upamecano (roja mostrada por Gil Manzano, árbitro del partido). Entre medias, Camavinga -que no fue titular y salió en el minuto 76- tuvo dos ocasiones clarísimas, dos buenos remates que paró Donnarumma.

Empate en París, sin ningún drama en la clasificación, pero primer tropiezo para Zidane en Francia, que pincha en su regreso a casa. El lunes jugará otra vez en el mismo escenario ante Bélgica.