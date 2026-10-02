Sánchez se da hasta el lunes para decidir si convoca elecciones: «Vienen días de analizar lo que ha pasado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dará el fin de semana para reflexionar si convoca elecciones generales. Desde Moncloa aseguran que «no se puede descartar ninguna opción» después de que el Congreso haya rechazado la convalidación de los dos decretos de vivienda que aprobó esta misma semana el Consejo de Ministros en plena ola de movilización por el desahucio de Maricaren. «Vienen días de analizar lo que ha pasado», reconocen fuentes de Moncloa.

El Congreso ha asestado una dura derrota parlamentaria a Sánchez al tumbar las dos normas que el Gobierno había aprobado para responder a la acampada de Sol contra sus políticas de vivienda. Lamentan la «oportunidad» perdida, porque admiten que el contexto de «presión social» era favorable para que «el Parlamento fuera consciente de que las políticas son transversales y no ideológicas».

Moncloa se muestra sorprendida por el rechazo de Junts, cuya mera abstención habría permitido que se convalidasen los decretos de vivienda. Aseguran que el texto del decreto se consensuó con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura de Sánchez, incluido Junts. Aunque desde el Ejecutivo reconocen que «cuando unificas ocho versiones, es imposible» que la versión de una parte sea la única que aparece íntegramente. Además, sobre la propuesta de Junts, Moncloa indica que, «hasta donde han podido leer», están «todas en el decreto».

Aun así, reconocen que, una vez alzada la voz de la Cámara Baja contra los decretos, cambia poco con respecto a lo que ya se conocía: «Estábamos donde estábamos a primera hora de la mañana». En esa línea, fuentes del Gobierno aseguran que es el momento de pensar «cuál es la mejor manera de solventar el problema de la vivienda» tras el rechazo del hemiciclo.

No descartan nada

El posible adelanto de la convocatoria de elecciones generales ha planeado por las mentes de muchos socialistas que han estado este viernes en el Congreso. Sin embargo, desde Moncloa evitan «hacer cábalas» y piden «calma». Pero fuentes del Gobierno admiten que «no se puede descartar ninguna opción», como la convocatoria de comicios.

Fuentes del PSOE se muestran seguras de que esta es una coyuntura única para que el líder socialista convoque elecciones. Argumentan que es un momento en el que el debate público sobre estas políticas de vivienda les beneficia más que otros temas más dañinos, como Ceuta o las causas judiciales abiertas contra el entorno del presidente. Aun así, reconocen que está en manos del jefe del Ejecutivo.

«Al final lo que pueden hacer es darte su opinión, ya conocemos al presidente», admite otra fuente del partido con sede en la madrileña calle de Ferraz. De este modo, descartan que nadie pueda tener una certeza sobre la decisión final que pueda tomar el presidente después del fin de semana de reflexión por su derrota parlamentaria.

Las únicas palabras que ha pronunciado este viernes el presidente han sido al final del debate de ambos decretos. Antes de la votación, Sánchez ha utilizado la potestad que le da el reglamento para hacer uso de la palabra. Con todos los diputados en el hemiciclo, se ha dirigido a PP, Vox y Junts para decirles: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan».