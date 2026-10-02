Las acciones de Nvidia se anotaban este viernes una nueva jornada de fuertes subidas que permitía al fabricante de microchips para IA cotizar en máximos históricos y alcanzar una capitalización de mercado cada vez más próxima a los 6 billones de dólares (5,3 billones de euros), consolidándose así como la empresa cotizada más valiosa del mundo.

En la sesión del viernes, los títulos de la multinacional fundada y dirigida por Jensen Juang llegaban a subir hasta un 3% respecto del cierre anterior, alcanzando un máximo histórico intradía de 237,88 dólares, lo que impulsaba su capitalización bursátil por encima de 5,7 billones de dólares (5,05 billones de euros).

La cotización de Nvidia, que acumula una revalorización del 25% desde finales de julio, cuando su valor llegó a caer por debajo de los 5 billones de dólares y llegó a ser incluso superada por Apple, se ha visto espoleada por los resultados publicados por Micron, que multiplicó casi por diez su beneficio anual, hasta 84.969 millones de dólares (75.251 millones de euros), tras aumentar un 256% sus ventas y anticipar que el ejercicio fiscal 2027 supondrá un nuevo récord para el fabricante.

Asimismo, este lunes, la propia Nvidia anunciaba que incrementará en 150.000 millones de dólares (132.000 millones de euros) su programa de recompra de acciones, elevando a 235.000 millones de dólares (206.000 millones de euros) el importe total de las recompras.

Casi un año de reinado

El 29 de octubre de 2025, Nvidia se convirtió en la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil, un hito que únicamente ha conseguido replicar hasta la fecha Apple, aunque el fabricante del iPhone lo hizo el pasado mes de julio y actualmente su valor ronda los 4,8 billones de dólares (4,3 billones de euros).

Asimismo, Nvidia se había convertido en julio de 2025 en la primera empresa en valer 4 billones de dólares (3,6 billones de euros), después de haber conquistado los 3 billones de dólares (2,7 billones de euros) en junio de 2024 y los 2 billones de dólares (1,8 billones de euros) en febrero de 2024, tras alcanzar por primera vez el billón de dólares en mayo de 2023.