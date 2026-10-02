Precio de la gasolina hoy 2 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuánto cuesta hoy el litro de gasolina en las gasolineras más baratas de Andalucía
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El primer viernes de octubre llega y con él muchos conductores de Andalucía se preparan para los desplazamientos del fin de semana. Desde ayer está en vigor la nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos para la gasolina sin plomo y el gasóleo, pero comparar precios sigue siendo clave a la hora de llenar el depósito. Por ello, repasamos cuál es el precio de la gasolina hoy 2 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas para repostar en las principales ciudades andaluzas como Sevilla o Málaga, a partir de los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 2 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son hoy viernes las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.577 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.597 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.607 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.618 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.801 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.834 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.857 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.887 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si estás en Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.627 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.627 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.627 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.668 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.668 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.884 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.897 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.904 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.807 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.827 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.829 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.829 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.829 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Para quienes están en Málaga, el dato de gasolineras está en estas que ahora te listamos:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.647 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.657 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.658 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.667 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.668 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.668 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. Precio: 1.692 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1.844 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.857 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97. Precio: 1.864 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1.907 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.914 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.917 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Carrefour. Coín. Calle Guadalquivir, 1. Precio: 1.796 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.608 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.628 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.665 €/l.
- Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.677 €/l.
- Geds. La Rambla. Esquina calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.687 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.857 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.877 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes en Granada:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.667 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: 1.877 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Albolote. Carretera E-902/A-44/N-323, km 121. Precio: 1.897 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l.
- Taki-Oil. Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: 1.789 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.789 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.791 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.798 €/l.
Con los datos que acabamos de ver, ya sabemos cuál es el precio de la gasolina en las principales ciudades de Andalucía, pero si deseas poder hacer consulta de otra ciudad o actualizar datos, puedes entrar en el Geoportal y con ello filtrar resultados en forma de listado como la que acabamos de ver o también, en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Málaga: