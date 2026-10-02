Alerta roja por lluvias en la zona cero de la DANA: «Peligro extraordinario» en la Comunidad Valenciana

La AEMET mantiene la alerta roja en la Comunidad Valenciana y en las zonas cero de la DANA para este viernes 2 de octubre. El litoral de Valencia y la provincia de Castellón están en «peligro extraordinario» por una precipitación acumulada en una hora de 90 mm y en 12 horas de hasta 250 mm. En la provincia de Alicante también se ha declarado la alerta naranja por lluvias y tormentas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y la alerta roja en la Comunidad Valenciana para este viernes 2 de octubre.

La Comunidad Valenciana sigue en peligro de inundaciones después de un viernes donde las fuertes lluvias fueron protagonistas en la zona cero de la peor DANA de la historia que arrasó los pueblos cercanos a Valencia hace ahora dos años. La AEMET ha decretado la alerta roja en todo el litoral de Valencia y la provincia de Castellón hasta las 11:59 horas. Estas zonas están en «peligro extraordinario» por una precipitación acumulada en una hora de 90 mm y en el litoral de Castellón se esperan 250 mm en 12 horas.

«Chubascos acompañados de tormenta, localmente torrenciales en el litoral y prelitoral de Castellón y Valencia. Descenso notable de las temperaturas máximas en Castellón», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este viernes 2 de octubre.

La única provincia que se libra de la alerta roja por lluvias es la de Alicante, donde se ha decretado la alerta naranja en el litoral y la amarilla en el interior. «Se esperan chubascos acompañados de tormenta, preferentemente durante la tarde y noche, irregularmente distribuidos. Temperaturas mínimas en descenso. Viento del noreste y norte, moderado en el litoral, y flojo a moderado en el resto», afirma la AEMET.

Alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 2 de octubre es la siguiente:

Cielo cubierto. Se esperan chubascos acompañados de tormenta, más intensos en el litoral y prelitoral de Castellón y Valencia, donde pueden ser torrenciales localmente. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso, que será notable en Castellón. En el litoral, viento moderado del noreste y este, tendiendo a componente norte, flojo a moderado; en el resto, flojo en general, de componentes norte y este.