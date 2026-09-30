La Comunidad Valenciana despide el mes de septiembre con tormentas: la AEMET lo confirma

La AEMET ha anunciado tormentas para este miércoles 30 de septiembre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología confirma en sus canales oficiales que durante el día se pueden producir precipitaciones débiles y dispersas que pueden ir acompañadas de tormenta en el interior norte de la provincia de Castellón. La temperaturas bajarán de los 30 grados en todo el territorio del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las posibles tormentas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 30 de septiembre.

La Comunidad Valenciana despide el mes de septiembre con lluvias y temperaturas a la baja en el último día de este mes y con el otoño ya instaurado en todo el Mediterráneo. Después de varios días de lluvias, la AEMET ha confirmado para este miércoles 30 de septiembre «cielo nuboso con intervalos de nubes altas y medias, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el interior del norte de Castellón, donde además pueden ir acompañadas de tormenta».

Así que en la provincia de Castellón se esperan tormentas en la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas en la zona serán de 28 grados en la Vall d’Uixó y las mínimas serán en Morella, donde los termómetros bajarán hasta los 15 grados durante el día. «Cielo nuboso con intervalos de nubes altas y medias, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el interior norte, donde además pueden ir acompañadas de tormenta. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a este en las horas centrales del día», dice la AEMET en su predicción de esta provincia.

En la provincia de Valencia también podrían aparecer lluvias en el interior, donde las temperaturas mínimas también caerán hasta los 15 grados en Requena. La máxima de la zona será en Onteniente, donde se llegará a los 30 ºC, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana los termómetros marcarán 27 grados durante el día y 17 durante la noche. En la provincia de Alicante no se esperan lluvias y las temperaturas máximas de la Comunidad Valencianaa se darán en Orihuela, donde se contabilizarán 32 grados.

Tomertas para el 30 de septiembre en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 30 de septiembre es la siguiente:

Cielo nuboso con intervalos de nubes altas y medias, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el interior del norte de Castellón, donde además pueden ir acompañadas de tormenta. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a este en las horas centrales del día.