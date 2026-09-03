La AEMET lo confirma: las temperaturas suben en la Comunidad Valenciana hasta los 36 grados

La AEMET ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 3 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha descartado lluvias para esta jornada y ha elevado las máximas hasta los 36 grados en la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 4 de septiembre.

El sol vuelve a salir en la Comunidad Valenciana después de varios días de cielos nublados y de tormentas en algunos puntos del Mediterráneo. Para este jueves 4 de septiembre, la AEMET ha confirmado que los termómetros tendrán un pequeño repunte en todo el territorio, llegando a temperaturas incluso de 36 grados, más propias del mes de agosto. «Temperaturas en ligero ascenso», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo previsto para el día de hoy.

La máxima de la Comunidad Valenciana estará en Onteniente, donde se llegará a los 36 grados en las primeras horas de la tarde. En el interior de Requena se llegará a los 35 ºC y en Valencia capital la máxima será de 31 grados, con mínimas de 22 ºC durante la noche. «Cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y el interior sur. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

Las máximas también irán al alza en Alicante, donde la máxima será de Alcoy con 35 grados. En Orihuela y Elche se llegará a los 34 ºC y en la capital de la Costa Blanca la máxima será de 32 grados y la mínima será de 23. En Castellón, la máxima también se irá a los 33 grados en el interior, en Morella, donde las mínimas subirán hasta los 18 ºC.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 3 de septiembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y el interior sur de Valencia; en el interior de Castellón, nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.