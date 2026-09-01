La Comunidad Valenciana recibe el mes de septiembre con lluvias: confirmado por la AEMET

La Comunidad Valenciana recibe el mes de septiembre con lluvias. La AEMET no descarta «precipitaciones débiles y dispersas» para este martes 1 de septiembre en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología habla de «cielo con intervalos matinales de nubes bajas y nubes medias y altas durante la tarde» durante esta jornada en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Septiembre llega a la Comunidad Valenciana con temperaturas más propias del otoño. Después de un agosto abrasador en el Mediterráneo, la AEMET ha confirmado que el nuevo mes llega con cielo nuboso, posibles precipitaciones aisladas en todo el territorio y unos termómetros que pasarán por poco los 30 grados. «Cielo con intervalos matinales de nubes bajas y nubes medias y altas durante la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología.

Por lo que respecta a las temperaturas, la AEMET ha confirmado que las mínimas irán en «ligero ascenso en el litoral» y no habrá cambios en las máximas. La máxima del día en la Comunidad Valenciana estará en Onteniente, Elche y Orihuela, donde se llegará a los 32 grados durante este martes 1 de septiembre.

En Valencia, la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 30 grados con mínimas de 22 durante el día. En Alicante la máxima será de 31 ºC durante las horas más calientes de la tarde y en la provincia de Castellón las mínimas caerán hasta los 14 ºC en la localidad de Morella, situada en el interior, que es donde se registrarán la temperatura más baja de toda la comunidad.

Lluvias en el primer día de septiembre

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana este martes 1 de septiembre es la siguiente:

Cielo con intervalos matinales de nubes bajas y nubes medias y altas durante la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el litoral y en el resto con pocos cambios; máximas sin cambios. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando durante las horas centrales la componente este, con intervalos de moderado por la tarde.