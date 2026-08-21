Confirmado por la AEMET: se desploman las temperaturas y alerta por tormentas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un descenso notable de las temperaturas en la Comunidad Valenciana y también ha decretado la alerta amarilla por tormentas fuertes que se producirán durante la segunda parte del día en la provincia de Castellón. Los termómetros caerán sobre los siete grados en Valencia capital, donde se marcarán máximas de 31 ºC durante el día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas y la alerta por tormentas en la Comunidad Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado otro día de fenómenos meteorológicos adversos que se producirán especialmente en el litoral de Castellón durante la tarde. La AEMET ha activado una alerta amarilla en el litoral norte de esta provincia por una precipitación acumulada en una hora de 30 mm, de 60 mm en 12 horas, y estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y viento muy fuertes.

Además, la AEMET también ha confirmado un descenso notable de las temperaturas, especialmente en las provincias de Castellón y Valencia. En la capital de la Comunidad Valenciana la mínima bajará a 31 grados, mientras que la máxima en la zona será de 35 en Onteniente. En la provincia de Castellón, la máxima también caerá a 31 ºC y las mínimas en el interior descenderán hasta los 14 ºC en temperaturas propias de otoño.

En Alicante será un día soleado y con máximas de 27 grados en Orihuela, 36 en Elche y 34 en la capital de la Costa Blanca. «Cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior. Temperaturas en descenso, en general ligero. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente oeste en el interior y sur en el litoral durante las horas centrales, moderado», informa la AEMET.

Bajan las temperaturas y alerta por tormentas

«A última hora de la jornada, con baja probabilidad, podrían producirse chubascos acompañados de tormenta en zonas litorales, localmente fuertes. Descenso notable de las máximas en el litoral del tercio norte», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos a lo largo del día.

La predicción del tiempo de la AEMET para este viernes 21 de agosto es la siguiente:

Cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía. No se descartan chubascos débiles en el interior norte por la tarde; a última hora de la jornada, con baja probabilidad, podrían producirse chubascos acompañados de tormenta en zonas litorales, localmente fuertes. Temperaturas en descenso, notable en las máximas del litoral del tercio norte. En el norte de Castellón, viento flojo a moderado del noroeste, tendiendo a flojo de dirección variable al final del día; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste en el interior, tendiendo a este y sureste en horas centrales, ocasionalmente moderado en Valencia y Alicante.