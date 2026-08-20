Adiós al verano: la AEMET activa la alerta por tormentas y un descenso importante de las temperaturas a partir de hoy

La AEMET activa la alerta por tormentas y un descenso importante de las temperaturas a partir de hoy, será mejor que le digamos adiós a un verano que tiene ya los días contados. Agosto representa el inicio y el fin, las vacaciones esperadas y esas señales que nos indican que el calor está cerca de acabarse. Un detalle que deberemos empezar a tener en cuenta y que quizás nos sumergirá en lo peor de estas jornadas que tenemos por delante.

El tiempo es nuestro mejor aliado a la hora de hacer esos planes que se complican por momentos y que pueden acabar en un lugar cerrado, protegiéndonos, ya no del calor de estas jornadas, sino de unas tormentas que irán ganando terreno. Tocará saber en todo momento qué es lo que va llegando y se complica por segundos. Con la mirada puesta a una situación que puede acabar siendo la que nos hará sentirnos plenamente viendo el final de una estación del año en la que el calor acaba siendo protagonista, pero cuidado, después de las altas temperaturas, se esperan las tormentas más intensas de esta estación.

El verano se despide por completo

Será mejor que nos preparemos para decirle adiós a una estación del año que tiene todo lo necesario y más para poder descubrir la esencia de estos cambios que quizás nadie hubiera ni visto. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada paso cuenta.

Estas altas temperaturas de días pasados se multiplican por momentos. Lo que antes era un pico de calor, totalmente anecdótico, ahora parece que se instala de forma permanente, será el momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Estos expertos de la AEMET que no dudan en actualizar los mapas del tiempo nos van a dar algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. El tiempo acabará marcando una importante diferencia en unos días en los que realmente tocará esperar lo inesperado.

Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y podría acabar siendo el que nos dará estos primeros pasos hacia la previsión del tiempo que nadie hubiera ni imaginado que fuera una realidad.

La AEMET activa la alerta por tormentas y un descenso importante de las temperaturas

Llega un descenso importante de las temperaturas, la AEMET activa una alerta ante lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un cielo que parece que nos dejará alguna que otra sorpresa. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Esta previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias sino que nos espera un brusco cambio de tiempo a partir de hoy: «La entrada de un frente por el norte junto con aire frío en altura y una onda corta, dejará un predominio de tiempo inestable en buena parte de la Península. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes, y que pueden ir acompañados de tormenta. En el este y Baleares también se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas, que pueden ser fuertes y acompañados de granizo, que puede ser puntualmente grande en el sureste. En el resto de la Península, se esperan intervalos de nubes medias y bajas, y no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte, y despejados en la sur. Son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico. Las temperaturas bajarán en casi todo la Península, incluso de forma notable en el caso de las máximas en el nordeste; solo subirán las mínimas en puntos del litoral mediterráneo. Ligeros ascensos en Baleares y sin cambios en Canarias. Solo en el litoral mediterráneo y Baleares podrán superarse los 35 grados y darse noches por encima de 20 grados».

Las alertas estarán activadas: «Se esperan tormentas que pueden ser muy fuertes, con posibilidad de rachas y precipitaciones muy fuertes, así como de granizo en el interior norte, sureste y sur de Baleares, puede darse granizo grande puntualmente en el sureste peninsular. Temperaturas muy altas en Baleares y litoral mediterráneo. El viento será en general del oeste y moderado. En el valle del Ebro, el cierzo podrá soplar con intervalos fuertes, así como el poniente en el litoral del mar de Alborán. En el sureste y en Baleares, el viento del suroeste será moderado y no se descartan las rachas muy fuertes. A últimas horas es posible la entrada de tramontana fuerte en el Ampurdán. En Canarias, el alisio será moderado».