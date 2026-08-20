El cielo se presenta hoy en toda la provincia con intervalos nubosos que pronto se transformarán en nuboso o cubierto, dejando espacio para lluvias débiles y algún chubasco disperso, principalmente en el sur y la franja litoral. Las temperaturas bajarán y el viento será flojo del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes con claros ocasionales

El cielo en Bilbao se presenta hoy como un lienzo gris, donde las nubes prometen dejar caer su contenido sin consideración, especialmente durante la mañana y la tarde. A medida que el día avanza, la sensación térmica se elevará hasta alcanzar los 26 grados, aunque el ambiente estará cargado, con la humedad marcando picos que nos harán sentir un ligero peso. El viento, de dirección variable y a una velocidad moderada, introducirá un aire fresco que quizás alivie un poco la densa atmósfera, pero con rachas que podrían tomar por sorpresa.

A primera hora de la tarde, el sol se ocultará pronto tras el horizonte, a las 21:06 y aunque los chaparrones serán persistentes, habrá intervalos en los que el cielo podría dar un respiro. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 24 grados, manteniendo un pulso cálido, mientras el día se despide con un toque melancólico. Así que, si decides salir, mejor abre el paraguas, porque el agua puede hacer acto de presencia en cualquier momento.

Nubes oscuras y lluvias constantes en Baracaldo

Un aire tenso recorre Baracaldo, mientras las nubes se acumulan en el cielo, presagiando un día de inestabilidad. Esta mañana, el amanecer se ve empañado por la sombra de la lluvia, que llegará con fuerza: la probabilidad alcanza el 100% tanto de madrugada como por la tarde. Un viento del norte sopla a 10 km/h, creando una sensación de frescor en los termómetros que marcan temperaturas entre 18 y 26 grados.

A medida que avanza la jornada, los cielos oscuros y lluviosos dominarán la tarde-noche, con temperaturas que tendrán un descenso notable. La humedad ronda el 95%, lo que acentuará la sensación de frío, especialmente al caer la noche. Se recomienda llevar paraguas y estar preparado para un día incómodo y cambiante, pues la lluvia será constante.

Guecho: cielo gris y lluvia constante

El día en Guecho amanece con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que nos anticipa una jornada bastante húmeda. Las temperaturas estarán en torno a los 19 grados por la mañana, con una sensación térmica que oscilará entre 19 y 25 grados. A medida que avanza la jornada, la lluvia persistirá también en la tarde-noche, manteniendo el ambiente pesado y fresco debido a la alta humedad, que puede alcanzar el 95%. El viento soplará desde el norte a una velocidad moderada de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 7 km/h.

Estas condiciones inestables nos dejarán un día gris y húmedo, con poco respiro del agua desde el amanecer hasta el anochecer. La salida del sol será a las 07:22 y la puesta a las 21:07, brindándonos así unas 14 horas de luz, aunque esta no será suficiente para iluminar un día marcado por la lluvia constante. Es una buena oportunidad para buscar refugio y disfrutar de actividades en interiores mientras esperamos que el tiempo mejore.

Santurce: cielo nublado y posibilidades de lluvia

El tiempo se presenta en Santurce con un cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, acompañado de temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados. Las probabilidades de lluvia son elevadas, así que es posible que se registren algunas precipitaciones a lo largo del día. El viento soplará de manera leve, creando un ambiente cómodo sin grandes alteraciones.

Aprovechar el día puede ser una buena idea, ya que la estabilidad del tiempo crea un ambiente tranquilo para las actividades diarias. Un paseo por la ciudad podría ser ideal, disfrutando de la frescura que ofrece la brisa.

Cielo cubierto y lluvias constantes en Basauri

Esta jornada en Basauri se caracteriza por un cielo cubierto y una atmósfera húmeda, perfecta para las lluvias. Las temperaturas estarán entre los 18 y 26 grados, creando un ambiente fresco. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con precipitaciones esperadas tanto por la mañana como por la tarde-noche. Es recomendable salir preparado con un paraguas y no olvides llevar ropa cómoda, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET