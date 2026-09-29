Detenido un ilegal nigeriano por pasearse desnudo por la Explanada de Alicante: «Las mujeres enseñan y no pasa nada»

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de Alicante han detenido este pasado domingo, sobre las 22:15 horas, a un varón de 31 años y origen nigeriano, en situación irregular en España, por los delitos de exhibicionismo y desobediencia grave a la autoridad. El detenido se paseaba desnudo por la conocidísima Explanada de España, en pleno centro de la ciudad, ante adultos y menores. Han sido varios vecinos los que han presenciado al citado hombre desnudo y han dado la voz de alerta a la Policía, que ha desplazado al lugar de los hechos a un indicativo, al igual que ha hecho la Policía Local de Alicante.

El detenido, que como se ha dicho se paseaba desnudo por la Explanada, portaba en una de sus manos una bolsa de plástico. En el interior de esa bolsa había ropa. Pero se negaba a vestirse, justificando su decisión con frases como «las mujeres van desnudas en la playa» o «no me pongo la ropa, las mujeres enseñan y no pasa nada», siempre según fuentes policiales han relatado a OKDIARIO.

Los agentes han insistido una y otra vez al citado varón en que se pusiera la ropa al hallarse en un lugar público repleto de familias, con adultos y niños a escasa distancia. Pero, constantemente, se ha negado a ello, por lo que finalmente ha sido detenido y trasladado a los calabozos.

El lugar en que se han producido los hechos, la Explanada de España, en el paseo marítimo más conocido de Alicante. Se halla muy cercano a la playa urbana de El Postiguet, distante apenas unos metros. La Explanada es, también, la imagen de la capital de la Costa Blanca de cara al exterior, con sus 7,5 millones de teselas formando la imagen de las olas. Además, es una de las zonas más transitadas. Se encuentra rodeada de bares, tiendas y restaurantes, por lo que a la hora y en el día en que se produjo el suceso, un domingo de septiembre, a las 22:15 horas, la zona estaba repleta de familias alicantinas y visitantes.