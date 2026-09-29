Unai Simón confiesa el secreto detrás de su éxito: «Tengo una cuadrilla de 25 que nunca han querido aprovecharse de mí…»

Unai Simón lleva años instalado entre los mejores porteros del fútbol europeo, pero su discurso sigue siendo el mismo que cuando dio el salto desde Lezama al primer equipo del Athletic Club. El guardameta internacional ha desvelado cuál considera que es la verdadera clave de su estabilidad personal y profesional, una confesión que pone de relieve el carácter del alavés. Para el campeón de Europa y del mundo con España, el éxito no se mide en títulos ni en reconocimientos, sino en la gente que ha permanecido a su lado desde la infancia.

Mientras muchos futbolistas reconocen las dificultades de gestionar la fama o de distinguir las relaciones auténticas de las interesadas, Unai Simón presume precisamente de haber conservado intacto su círculo más cercano. El portero del Athletic Club y la selección española explicó que sigue reuniéndose con la misma cuadrilla con la que creció en Murguía, el municipio alavés donde pasó su infancia, y que ese grupo continúa tratándole exactamente igual que hace más de una década, antes de su debut con el primer equipo del Athletic Club.

La frase que mejor resume esa filosofía llegó al recordar a sus amigos de toda la vida. “Tengo una cuadrilla de 25 que nunca ha querido aprovecharse de que soy futbolista”, aseguró el guardameta, convencido de que ese detalle ha sido fundamental para mantener los pies en el suelo. Con ellos, reconoce, sigue siendo simplemente Unai, el chico del pueblo con el que comparte planes, bromas y conversaciones alejadas por completo de la élite deportiva y de su exigencia.

Unai Simón reflexiona sobre la fama y la amistad

Una tranquilidad que traslada al terreno de juego y a los grandes escenarios, donde parece que la presión le es ajena. La valentía de Unai Simón en el juego de pies y en las salidas a campo abierto es uno de los grandes argumentos a favor de su titularidad indiscutida para Luis de la Fuente. En una entrevista reciente con ABC, Unai Simón ha explicado que regresar a Murguía representa una forma de desconectar del fútbol y reencontrarse con una normalidad que considera imprescindible para competir al máximo nivel.

Unai Simón también explicó que nunca ha sentido la necesidad de cambiar su forma de ser por convertirse en un futbolista de élite. “Voy al pueblo y hago exactamente lo mismo que hacía antes”, comentó el internacional español, que considera un privilegio poder regresar a Murguía y encontrar a las mismas personas, los mismos planes y la misma naturalidad de siempre. Esa rutina, lejos del ruido del fútbol, es la que le ayuda a desconectar y afrontar cada temporada con equilibrio.

Los éxitos individuales de Unai Simón con Athletic Club y la selección española avalan su receta. Con el combinado nacional, donde se hizo con la titularidad en la Eurocopa 2020 (celebrada en 2021), ha levantado los tres grandes torneos a los que aspira: Nations League, Eurocopa y, por último, Mundial. En el pasado torneo mundialista, además, pasó a la historia al proclamarse campeón con sólo un gol encajado en ocho partidos y mantener durante 650 minutos la meta invicta.

Todo ello, mientras mantiene su puesto ante la pujanza de los porteros titulares de dos de los grandes equipos de Europa, como son FC Barcelona y Arsenal. Tanto Joan García como David Raya han destacado la labor de Unai como compañero, lo que demuestra que, su propuesta de vida, también da sus frutos a nivel humano.