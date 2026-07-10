650 minutos después: Bélgica acaba con el récord de Unai Simón

La imbatibilidad de Unai Simón llegó a su fin, pero no sin antes entrar para siempre en la historia de los Mundiales. El guardameta de la selección española encajó su primer gol del torneo en el minuto 41 del partido de cuartos de final frente a Bélgica, cuando Charles De Ketelaere logró batirle. Con ese tanto terminó una espectacular racha de 650 minutos consecutivos sin recibir un gol en un Mundial, un registro que ningún otro portero había conseguido alcanzar.

Todo comenzó en Qatar 2022. Después del gol de Ao Tanaka en el partido de la fase de grupos contra Japón, Unai mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes de aquel encuentro y los 120 de los octavos de final frente a Marruecos. Ya en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá prolongó la hazaña con cinco porterías a cero consecutivas ante Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Portugal, además de mantener invicta su portería durante los primeros 41 minutos del duelo frente a Bélgica. Una secuencia extraordinaria que le convirtió en el portero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales.

Con esos 650 minutos, Unai Simón pulverizó un récord que parecía inalcanzable. El italiano Walter Zenga había fijado en Italia 1990 una marca de 517 minutos sin encajar un gol, mientras que el mejor registro español pertenecía hasta ahora a Iker Casillas, con 476 minutos entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. El gol de De Ketelaere puso punto final a una racha histórica, pero no a una hazaña que ya forma parte de la leyenda de los Mundiales. Porque antes de recoger ese balón de su portería, Unai Simón ya había demostrado que nadie había permanecido tanto tiempo invicto bajo los palos en la mayor competición del fútbol.