Luis de la Fuente siempre acierta: Fabián adelanta a España tras un mal despeje de Courtois

Fabián Ruiz adelantó a España en el minuto 30 de partido ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. Luis de la Fuente acertó con su inclusión en el once titular sacando a Pedri y metiendo al andaluz. El mediocentro del PSG no perdonó tras un mal despeje de Courtois tras un buen disparo de Dani Olmo en primera instancia.

España salió arrasando a Bélgica tras el parón de la hidratación. Fue a por el primer gol de la mañana americana y lo encontró. A la media hora de juego, Pedro Porro inició la jugada en banda derecha y puso un gran centro a la bota de Dani Olmo.

Olmo remató a las manos de Courtois y el despeje del portero del Real Madrid no fue el mejor. La dejó muerta al centro y allí apareció Fabián para hacer el 1-0 a favor de España. Fue la gran apuesta de Luis de la Fuente en el once titular y le salió a las mil maravillas. Dejó a Pedri en el banquillo y su apuesta fue gol.

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Bélgica tardó nueve minutos en empatar el partido con el primer gol que encajaba España en toda la Copa del Mundo. Llegó en el minuto 41 de los cuartos de final de la Copa del Mundo. Castagne puso un gran centro al primer palo y De Ketelaere remató ganándole la partida a Cubarsí y batiendo a Unai Simón, en una acción donde tampoco estuvo bien.