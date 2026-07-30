La Guardia Civil estima en más de 5.000 los inmigrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta las últimas 24 h

La Guardia Civil estima que más de 5.000 inmigrantes han entrado ilegalmente en Ceuta en las últimas 24 horas durante la avalancha que sufre la ciudad autónoma ante la pasividad de Marruecos y del Gobierno de España.

Esta nueva crisis migratoria ha puesto al límite a la ciudad autónoma con los servicios completamente desbordados y los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobrecargados y sin refuerzos para frenar la situación.

En medio de toda esta crisis, el Gobierno central ha asegurado que no es posible atender a la petición del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de declarar la emergencia de interés nacional, aunque la población de Ceuta, que cuenta con un total de 84.208 habitantes censados, haya recibido en 10 días más de 1.500 inmigrantes, casi un 10% de la población residente en la ciudad.

«Emergencia humanitaria y social»

Según los datos facilitados por el presidente de Ceuta, la sobreocupación del área de menores es de un 2.400% y el número de inmigrantes ilegales que se encuentran fuera de los centros de estancia temporal para adultos es superior al número de inmigrantes que hay dentro de los mismos.

La situación, tal y como ha asegurado Vivas, es de «absoluta emergencia humanitaria y social», motivo por el cual se ha pedido una actuación a través de un mando único que asegure una respuesta «enérgica, decidida e inmediata».

Sin incluir la avalancha continuada que sufre la ciudad desde hace 24 horas con más de 5.000 ilegales entrando en territorio español, las cifras oficiales han contado más de 1.500 llegadas de inmigrantes en los días anteriores con unas 300 personas que a diario consiguen entrar en Ceuta a través de la frontera.