Víctor Janeiro rompe su silencio en plena guerra entre Juls y Belén Esteban: «Yo también tengo mi familia»

La guerra abierta entre Julia Janeiro y Belén Esteban continúa acaparando titulares. La de Paracuellos presumió en redes sociales de que su hija Andrea no era una nepo baby «como otras» y sus palabras hicieron saltar a la apodada como Juls, quien dejó más que claro que se había dado por aludida. «Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase», sentenció ante los micrófonos de Europa Press.

Desde entonces, han sido muchos los que han reaccionado a este inesperado cruce de acusaciones, siendo Víctor Janeiro, el hermano de Jesulín de Ubrique, el último en hacerlo. Aunque en todo momento ha querido hacer gala de su habitual discreción, el torero ha contestado a la prensa desmarcándose por completo de la polémica y sin revelar si le han parecido bien o mal las palabras de su sobrina hacia Belén Esteban. «Yo la verdad que no opino nada ni nada. Yo me mantengo al margen porque también tengo mi familia», señalaba.

Por otro lado, Víctor también aprovechaba su intervención con los medios para confesar que «no tenía ni idea» de la opinión que mantenía su madre con respecto al paso que había dado su nieta en el mundo de la fama ni de sus palabras hacia la que un día llegó a ser su nuera.

Sobre la vuelta a los ruedos de su hermano Jesulín, la cual tendrá lugar el próximo 9 de septiembre en la localidad toledana de Ocaña, Víctor Janeiro tampoco ha querido pronunciarse en exceso. «¿No me digas? Pues yo tengo ahí capotes para darle, si le hace falta. […] Los toreros nos retiramos cuando nos morimos», decía, añadiendo que él lo único que sabía al respecto era que él mismo toreaba el sábado que viene en Tomelloso. Unas palabras que, sin duda, han sembrado la duda sobre la actual relación que mantienen.

Las últimas palabras de Juls Janeiro

Aunque Belén Esteban aún no se ha pronunciado públicamente sobre las palabras que le ha dedicado Juls, esta última no deja de hacerlo. La última vez ha sido hace tan solo unas horas, donde ha vuelto a responder a la prensa sobre la polémica que han generado sus declaraciones hacia la apodada como La princesa del pueblo.

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«Ni me arrepiento, ni quito ni añado nada. […] Yo subo las cosas a mis redes sociales con humor porque es que la vida hay que tomársela así. Con humor y con gracia, porque si no, entramos todos en depresión. Y eso no puede ser. Un beso a todos y mucho amor», concluía.