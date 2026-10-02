Tamara Gorro tira de refranero para hablar de Fran Rivera y termina aludiendo a su hija sin querer: «Hace más años que la Tana»

Después de varios meses alejada del foco mediático por un revés de salud cuyos detalles no han trascendido, Tamara Gorro ha retomado su agenda profesional. Esta misma semana ha reaparecido en varias ocasiones en Y ahora Sonsoles, así como también ha acudido a su primer evento desde su regreso, donde se ha pronunciado sobre algunos de los asuntos que más interés han despertado en los últimos meses. Entre ellos, su relación con Cayetano Rivera.

Sin embargo, Tamara ha preferido mantenerse fiel a su postura que ya había expresado anteriormente y no confirmar ni desmentir su situación sentimental. Tanto es así que ha hecho hincapié en que prefiere preservar su faceta privada alejada del foco mediático. «Y dale con decir que es mi pareja, ¿tú sabes si es mi pareja?», comenzaba a decir, haciendo saltar las alarmas sobre su relación. «¿Tú sabes si yo estoy embarazada de George Clooney? ¿Tú sabes si yo me he liado con Brad Pitt? Dije que de eso no iba a hablar nunca. Yo ahora mismo no estoy pasando por un buen momento. Ahora soy feliz, pero igual salgo de aquí y ya no», explicaba con un tono de humor.

Al mismo tiempo, también ha evitado pronunciarse sobre las polémicas familiares que rodean a Cayetano Rivera, especialmente sobre el distanciamiento que mantiene con su hermano Francisco Rivera. Un asunto en el que Tamara ha insistido que «no va a entrar». Cabe destacar que en las últimas semanas, también han surgido informaciones que apuntaban a una posible mala relación entre Francisco Rivera y la de Móstoles. Pero sin embargo, ella ha querido zanjar cualquier tipo de especulación asegurando que apenas conoce al diestro y que únicamente ha coincidido con él una vez.

Ha sido precisamente al explicar este encuentro cuando Tamara ha protagonizado un momento que no ha tardado en dar la vuelta a la red. Y es que, haciendo uso del refranero español, ha terminado haciendo una inesperada alusión a Tana Rivera, hija de Francisco Rivera. «Yo no tengo relación con él porque no le conozco. Solo de una vez. Y hace más años que la Tana. Ay, por favor, cómo ha sonado eso», decía entre risas al percatarse de sus propias palabras.

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Al darse cuenta de que la expresión podía ser malinterpretada, Tamara se apresuraba a aclarar que no había dicho esas palabras con una doble intención. «Es un dicho que se sabe, por favor. A ver, hace más años que Matusalén. Mejor así. Pero eso no se hace con maldad, por Dios», concluía, tratando de evitar cualquier polémica que pudiera alterar la paz que ahora mismo busca y necesita. De hecho, ha comentado que a ella «le da alergia el conflicto» y que le desea «lo mejor a todo el mundo». Incluido a Francisco Rivera, al que apenas conoce.