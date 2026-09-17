Tamara Gorro confirma que Cayetano Rivera «no está bien» tras el distanciamiento con su hermano Francisco

La relación entre Cayetano y Francisco Rivera es cada vez más distante, y las informaciones que salen a la luz cada día parecen dejarlo más que claro. Y es que, como era de esperar, después de varias declaraciones cruzadas a raíz de la ausencia de Cayetano en la Goyesca de Ronda, los medios de comunicación no han dejado de especular sobre qué está ocurriendo realmente entre los dos hermanos. En medio del revuelo, Tamara Gorro, pareja de Cayetano, siempre ha preferido optar por un discreto segundo plano. Sin embargo, al ver que la expectación no cesa, ha decidido dar un golpe en la mesa y entrar telefónicamente al programa Y ahora Sonsoles.

En directo, la de Móstoles ha mantenido una conversación con Sonsoles Ónega, quien se ha encargado de transmitir cómo se encuentra emocionalmente su novio en medio de esta complicada situación. «Estoy hablando con Tamara Gorro. No se pueden dar datos, pero me está diciendo que haga esta pregunta: ¿cómo creemos que está Cayetano emocionalmente? Es una pregunta que lanzo en voz alta», decía la presentadora del programa.

La respuesta de los colaboradores no tardaba en llegar y, al mismo tiempo que Isabel Gómez especulaba con que muy probablemente el diestro «estaría rebotadísimo», Paloma García Pelayo desvelaba que «no estaba bien». «Después de que Cayetano dijera en público que nadie puede hablar de lo que él piense, yo, que le quiero tanto y le tengo tanto cariño, al final no me siento bien diciendo esto, ya que Tamara insiste y entiendo que lo dice con la intención de que se sepa. Yo creo que no está bien», explicaba. Además, la periodista sostenía que «había una distancia clarísima» entre los hermanos y que la relación, a día de hoy, no era buena.

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En ese momento, Sonsoles le trasladaba a Tamara la opinión de sus compañeros y esta, lejos de esquivarlas, las confirmaba: «No está bien, ¿verdad, Tamara? Pues claro. Se nos olvida a veces que la gente sufre. Sufre mucho», decía la presentadora ejerciendo de mediadora.

Cayetano Rivera, al margen de la polémica

Aunque su novia ha dado un paso al frente para reconocer que no está bien emocionalmente, Cayetano Rivera prefiere continuar en un discreto segundo plano. El único movimiento que ha hecho en medio del revuelo ha sido publicar un contundente comunicado en el que ha dejado más que claro que «su historia la cuenta él».

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En ningún momento mencionó a nadie en concreto, pero fueron muchos los que interpretaron que Francisco Rivera era el destinatario de estas declaraciones. Y es que días antes, Francisco explicó en televisión que su hermano no estuvo en la Goyesca porque «se retiró el año pasado». Unas declaraciones que parece que no sentaron del todo bien al mencionado.