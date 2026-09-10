Cayetano Rivera ha dicho basta. Después de meses en el ojo del huracán mediático, el torero ha decidido romper su habitual silencio y ponerse, por primera vez, delante de una cámara para pronunciarse sobre las últimas polémicas que han rodeado su vida. Su relación con Tamara Gorro y el distanciamiento con su hermano, Francisco Rivera, han situado al diestro en el centro de numerosas informaciones, pero hasta ahora había optado por mantenerse al margen.

La decisión llega pocos días después de que Fran Rivera se sentara en un plató de televisión y confirmara públicamente que existe un distanciamiento entre ambos hermanos. Una situación familiar que ha generado todo tipo de especulaciones y sobre la que Cayetano no había querido pronunciarse hasta ahora.

A través de un vídeo publicado en redes sociales, el torero ha querido dejar claro que su silencio durante todos estos años no significa que todo lo que se haya contado sobre él sea cierto. Con un tono sereno, pero contundente, Cayetano ha explicado los motivos que le han llevado a dar este paso.

El comunicado de Cayetano Rivera

«Hola. Os sorprenderá verme por aquí. Y la verdad es que en circunstancias normales no lo haría. Pero tengo 49 años y siento que ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar», comienza diciendo.

El diestro asegura que durante toda su vida ha intentado mantenerse alejado de las polémicas y que ha escuchado numerosas informaciones sobre su vida personal y profesional. «He escuchado hablar de mí, de mi vida, de mi relación, de mi profesión, de mis decisiones. Y algunas veces han sido verdad. Otras medias verdades y también muchas mentiras», afirma.

Cayetano reconoce que, pese a conocer la realidad de algunas de esas informaciones, siempre había preferido guardar silencio. «Y aun sabiendo la realidad, siempre he preferido callarme. Y lo he hecho por educación, por respeto, por nostalgia. Por defender a ciertas personas y porque nunca he querido que mi vida se convirtiera en un espectáculo», explica. Sin embargo, parece que esa etapa ha llegado a su fin. El torero considera que su silencio ha podido provocar que otras personas hablen por él y que determinadas versiones terminen imponiéndose como ciertas. «También he aprendido con el tiempo que cuando uno siempre calla, hay personas que se creen en el derecho de contar tu historia por ti. O peor aún, hay personas que por tu silencio creen que lo que se dice es verdad», sentencia.

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A partir de ahora, Cayetano anuncia un cambio de actitud y deja claro que pretende proteger tanto a su entorno como a sí mismo: «A partir de hoy voy a proteger a los míos y a mí también». En plena exposición mediática por su relación con Tamara Gorro y después de las últimas declaraciones de Fran Rivera sobre el distanciamiento entre ambos, el torero reivindica su derecho a decidir qué parte de su vida quiere compartir. «Estoy intentando llevar una vida tranquila y me gustaría que así fuese. Pero a mis 49 años, mi historia, si quiero, la cuento yo», concluye Cayetano Rivera.

Un mensaje que supone un claro punto de inflexión para el torero, que hasta ahora había hecho del silencio y la discreción su particular manera de enfrentarse al foco mediático.