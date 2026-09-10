Los fontaneros expertos instan a poner media taza de éste líquido en el inodoro una vez por semana: por qué lo piden y para qué sirve

El inodoro es uno de los elementos de la casa que más problemas puede ocasionar cuando empieza a tragar el agua con dificultad. Ya sea porque hay papel acumulado, restos orgánicos o determinados residuos, nos podemos encontrar que la descarga es cada vez más lenta hasta terminar provocando un atasco. Y no siempre tenemos un desatascador a mano justo cuando lo necesitamos, pero existe un truco que consiste en echar un determinado líquido y que aconsejan muchos fontaneros.

Se trata de un remedio sencillo, que consiste en echar aproximadamente media taza de champú en el inodoro. El motivo está en la composición de este producto y, concretamente, en los tensioactivos que contiene. Algo que parece ser tan eficaz, que incluso en redes se dice que podemos sacarle más partido al truco si lo usamos como medida de mantenimiento, y lo echamos una vez por semana, pero lo cierto es que su principal utilidad aparece ante pequeñas obstrucciones provocadas por materiales que pueden deshacerse o desplazarse por la tubería.

Los fontaneros expertos instan a poner media taza de éste líquido en el inodoro

La explicación de porqué este remedio es tan eficaz para desatascar el inodoro, la tenemos en los tensioactivos presentes en el champú. Estas sustancias reducen la tensión superficial del agua y ayudan a desprender, dispersar y arrastrar la suciedad. De este modo, en una tubería parcialmente obstruida pueden favorecer el desplazamiento de los restos y reducir la fricción. De ahí que el champú pueda resultar útil cuando el problema se debe, por ejemplo, a una acumulación de papel higiénico o materia orgánica.

No significa, sin embargo, que el producto sea capaz de disolver cualquier cosa que esté bloqueando el desagüe. Su función es más bien la de facilitar que ciertos restos avancen por la tubería. Por esa razón, echar champú de manera periódica tampoco garantiza que nunca vaya a producirse un atasco. La mejor prevención continúa siendo evitar arrojar al inodoro productos que no deberían acabar en él.

Cómo utilizar media taza de champú si el inodoro está atascado

El procedimiento es bastante sencillo. Lo primero es comprobar el nivel del agua. Si la taza está prácticamente llena, no hay que volver a tirar de la cadena para comprobar si el atasco desaparece. Este error puede provocar que el agua termine desbordándose. Si el nivel es demasiado alto, conviene retirar una parte antes de probar cualquier remedio.

Una vez estabilizado, se vierte aproximadamente media taza de champú y se deja actuar entre cinco y diez minutos. Después puede añadirse agua caliente para ayudar a movilizar la obstrucción, aunque no conviene utilizar agua hirviendo ya que un cambio térmico muy brusco puede dañar la porcelana del sanitario e incluso favorecer la aparición de grietas. Lo mejor es usar agua caliente, alrededor de 60 o 70 grados, y esperar otros 10 o 15 minutos. Pasado ese tiempo se puede comprobar si el agua vuelve a circular con normalidad.

Cuándo puede funcionar y cuándo no sirve este truco

El champú tiene limitaciones y conocerlas puede evitar que un pequeño problema termine convirtiéndose en uno mayor. Este remedio está pensado fundamentalmente para obstrucciones leves como mucha acumulación de papel, pero la situación cambia cuando el responsable es un objeto sólido. Toallitas húmedas, compresas, tampones, pañales, juguetes u otros elementos que no se desintegran en contacto con el agua no van a desaparecer por añadir champú. En esos casos será necesario recurrir a un desatascador, una herramienta específica o llamar a un fontanero.

También conviene pedir ayuda profesional cuando el problema se repite con frecuencia. Un inodoro que se atasca constantemente puede esconder una obstrucción más profunda o un problema en la instalación.

Otros productos que pueden tener un efecto parecido

El champú no es el único producto doméstico que contiene tensioactivos. El gel de ducha o determinados detergentes también los incorporan y pueden ejercer un efecto lubricante parecido ante una obstrucción pequeña. Sin embargo, hay que tener cuidado con la cantidad. Añadir demasiado producto puede generar una gran cantidad de espuma y complicar todavía más la situación.

Tampoco es recomendable empezar a mezclar distintos limpiadores para intentar aumentar su eficacia. Algunos productos de limpieza pueden reaccionar entre sí y generar gases peligrosos. Si se utiliza este método, lo prudente es limitarse al champú y al agua caliente.

La mejor forma de evitar los atascos en el inodoro

Más que depender de una media taza de champú cada semana, la prevención empieza por utilizar correctamente el sanitario. El papel higiénico está diseñado para deshacerse con relativa facilidad en contacto con el agua, pero otros productos de uso cotidiano no se comportan igual. Especialmente problemáticas son las toallitas húmedas, incluso cuando algunas se comercializan como desechables por el inodoro, porque pueden permanecer intactas durante mucho más tiempo. También deben mantenerse fuera del váter los productos de higiene íntima, algodones, bastoncillos y cualquier residuo sólido.

El truco del champú puede sacarnos de un apuro cuando el agua empieza a bajar lentamente y sospechamos que existe una obstrucción leve. Pero no hace milagros. Si después de uno o dos intentos el inodoro continúa atascado, seguir añadiendo producto o descargando agua puede empeorar el problema. En ese momento, el desatascador o la intervención de un fontanero serán soluciones mucho más eficaces.