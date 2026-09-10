María Hervás y Hugo Silva hablan de lo que supone protagonizar una serie de éxito: «No es fácil llevar el peso»

Hugo Silva y María Hervás han presentado este miércoles 9 de septiembre en el FesTVal de Vitoria (el certamen televisivo más importante de España) la serie ‘Rojo sobre blanco’, un thriller luminoso donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de una comisaría. Hemos hablado con los dos actores sobre la ficción, sobre sus personajes, sobre la industria, el paro en su profesión y, a tenor de uno de los temas que trata este nuevo proyecto, del autismo y su representación pública.

¿De qué trata ‘Rojo sobre blanco’ y a qué otra serie recuerda?

La ficción, que contará con 8 capítulos de 70 minutos, se estrenará próximamente en TVE y narra la historia de Daniela (María Hervás), quien vive con su madre y su hijo Pablo en un pequeño piso del centro de Madrid. Ella trabaja por las noches de camarera en el bar de una estación de servicio hasta que, un día, el destino la obliga a enfrentarse a su pasado.

Por otra parte, Mario (Hugo Silva), un inspector de policía en plena crisis matrimonial, regresa desde Italia dispuesto a recuperar a su familia. No lo tendrá fácil porque su mujer trabaja en la misma comisaría y él la engañó con una compañera…

A raíz de un mediático caso de secuestro, Mario descubrirá que Daniela tiene una habilidad extraordinaria para hallar pistas e indicios donde los demás sólo ven palabras. A partir de ese día, ella colaborará con la policía utilizando su talento con el lenguaje para resolver los casos… Y la atracción entre el inspector y la lingüista forense lo pondrá todo patas arriba.

La trama, si se analiza, se parece bastante a la serie francesa ACI: Alta Capacidad Intelectual (cuyo nombre original es HPI: Haut Potentiel Intellectuel) y a su remake estadounidense titulado High Potential (ambas ficciones se pueden ver en Disney+ en España).

🚨 Varios crímenes, una comisaría y demasiadas preguntas por resolver ‘Rojo sobre blanco’, la nueva serie de ficción de @rtve donde nada es lo que parece🔎 📺 MUY PRONTO, GRAN ESTRENO en @La1_tve #FesTVal pic.twitter.com/t79PDf5kOS — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 9, 2026

Hugo Silva y María Hervás hablan sobre el autismo

Durantela presentación de la serie en el FesTVal de Vitoria hemos podido hablar con los dos protagonistas de Rojo sobre blanco y, a tenero, de la trama les hemos preguntados por el personaje principal, Daniela, quien podría estar dentro de un espectro autista.

«Como tampoco me dijeron exactamente cuál es la patología o la cosa concreta que tiene Daniela, me vi bastantes documentales de gente con con altas capacidades. Me vi en muchas entrevistas, leí muchos informes y esto me ayudó mucho. Verles en un vídeo, cómo miran, cómo se comportan, o cómo ellos mismos», afirma Hervás, además de añadir que su compañero, Hugo Silva también le ha ayudado en el proceso.

El actor, por su lado, ha dicho que: «La neurodivergencia es algo que siempre ha estado ahí, siempre ha estado y siempre ha habido casos. Lo que pasa es que las sociedades cada vez tienen más conciencia y más información, por lo tanto, cada vez se sabe más».

Además, Silva ha insistido en que ser neurodivergente «no es una patología,» sino «entender el mundo o descifrar el mundo de una manera distinta a la mayoría, pero no es ni mejor ni peor».

Admiración mutua

«A mí María me parece muy buena compañera, una compañera muy práctica, muy resolutiva, muy fácil de trabajar con ella y a mí yo ya la admiraba como actriz, creo que es super valienteliente y super instintiva y la verdad es que es un gusto trabajar con gente tan brutal», ha dicho Hugo Silva.

Hervás, por su lado, no se ha quedado corta en halagos hacia su compañero_ «Hugo es un tío super respetuoso, que nunca se va a meter en tu curro. Ha sido muy fácil y muy relajado también», ha añadido la actriz.

Éxito y paro: «Lo suyo sería ir dando oportunidades a todo el mundo»

Hugo Silva ha admitido que la ficción española vive un buen momento, que hay mucho trabajo. Ante eso, no hemos podido evitar recordarles a los dos intérpretes que, a pesar de que se estén haciendo muchas producciones, sólo el 2% de los actores viven realmente de su profesión. ¿Por qué los hay que aparecen en tantas películas y series y otros, sin embargo, no consiguen ni una primera oportunidad?

Ante esta cuestión, María Hervás ha querido hacer una reflexión: «Son muchos factores que ni siquiera creo que yo pueda resolver esa pregunta porque es demasiado compleja, pero pasan varias cosas. Está el elemento del fetichismo, de lo que hablábamos antes, cuando ya has visto, voy a dejar de poner algo de ejemplo, o sea, sonrojarme, pero cuando hayas visto, por ejemplo, a cualquier actor que te gusta lo que hace, tú le quieres seguir viéndolo y empiezas a coger con él una especie de relación de espectador-actor, espectadora-actriz, un vínculo que no sabría ni cómo nombrar (…). Entonces también entiendo que eso es en parte lo que hace que los que trabajamos a veces trabajemos más y a los que no trabajen les sea más difícil acceder».

La actriz también ha querido dejar claro que: «Yo creo que lo suyo sería ir dando oportunidades a todo el mundo. Pero también digo una cosa: no es fácil llevar el peso de una serie en el sentido de saber de todo tu texto, hacer las cosas cuando tienes que hacerlas, estar de buen humor… (…) También creo que a veces a los productores les da la seguridad de que si cogen a alguien que ya ha hecho un protagonista, ya va a poder resolver un protagonista».