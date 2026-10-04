Jordi Cruz y los chefs expertos coinciden: para que los macarrones queden más ricos, «no sólo llevan carne picada, añade 500 ml de leche»

Hay platos que demuestran que no hace falta recurrir a técnicas complicadas ni a ingredientes difíciles de conseguir para triunfar en la cocina. Un buen ejemplo son los «macarrones de supervivencia» de Jordi Cruz. El chef catalán ha compartido en sus redes sociales su receta de los tradicionales macarrones con carne y tomate, a los que añade un ingrediente poco habitual: la leche.

Su función es aportar una textura más cremosa a la salsa. Para terminar, incorpora mozzarella y parmesano y lleva la preparación al horno hasta conseguir un gratinado dorado. «Si hay una receta que nunca falla cuando hay mucha gente en casa, son unos buenos macarrones», asegura.

El truco de Jordi Cruz para hacer los macarrones perfectos

Jordi Cruz cuáles son las cantidades adecuadas para preparar este plato, y así lo explicó en Cienradios: «Mis macarrones SOS de supervivencia son muy facilones y llevan muy pocos ingredientes. Para kilo y medio de carne, un kilo de macarrones y un kilo de pulpa de tomate».

Uno de los puntos clave está en cocinar correctamente la carne picada antes de añadir el resto de ingredientes para que pierda toda el agua y adquiera ese característico tono dorado que aporta mucho más sabor al sofrito. «Kilo y medio de carne de ternera, subimos el fuego a toda castaña y doramos hasta que el agua se seque y empiece a ponerse doradita y a chisporrotear».

Una vez que la carne ha alcanzado ese punto, llega el momento de incorporar el tomate y dejar que el conjunto se cocine lentamente. Aquí, la paciencia juega un papel fundamental, ya que una cocción prolongada permite concentrar los sabores y conseguir una salsa mucho más sabrosa. «Bajamos el fuego y dejaremos unos 45 minutos que guise suave».

Pero Jordi Cruz incorpora además un ingrediente que se aleja de la receta boloñesa más tradicional para conseguir una salsa especialmente suave y cremosa. Se trata de la leche, que también ayuda a equilibrar la acidez del tomate: «Los macarrones con tomate más ricos no sólo llevan carne picada, añade 500 ml de leche para hacerlos más cremosos».

Espaguetis con ragú de butifarra

@jordicruzof Un plato intenso, delicioso y profundamente reconfortante. Estos espaguetis con ragú de butifarra forman parte de mi memoria culinaria: cocina honesta, sabores bien trabajados y ese aroma que llena la casa mientras se cocina a fuego lento. Ingredientes: – 800 g de butifarra catalana (sin tripa) – Poco aceite de oliva o grasa de cerdo – 250 g de cebolla morada picada – 2-3 dientes de ajo picados – Un chorro pequeño de aceite de cayena – Tomillo fresco picado – Romero fresco deshojado y picado – Un chorro de vino rancio – 1 cucharada de pimentón dulce – 50 g de tomate concentrado doble – 800 g de pulpa de tomate rallado – 500 g de espaguetis – 4 litros de agua – 50 g de sal – Queso rallado al gusto Elaboración: 1. Retira la tripa de la butifarra y desmenúzala en una sartén con muy poca grasa. Trabájala bien hasta que suelte su jugo, se caramelice y quede completamente desmenuzada y dorada. Ese punto se reconoce por el sonido característico que empieza a hacer al tostarse. Retira y reserva. 2. En la misma sartén, baja ligeramente el fuego y añade un chorrito de aceite. Incorpora la cebolla y deja pochar. Añade el ajo cuando esté a medio hacer, junto con un toque sutil de cayena. 3. Cuando el sofrito esté casi listo, ajusta de sal y pimienta, añade el tomillo y el romero, y desglasa con un chorrito de vino rancio. 4. Incorpora el pimentón dulce, remueve brevemente para que se tueste sin quemarse, añade de nuevo la carne, el tomate concentrado y la pulpa de tomate. Baja el fuego al mínimo, añade un poco de agua para ajustar humedad, tapa y deja cocer a borbotón suave durante 45 minutos. 5. Cuece la pasta en 4 litros de agua. Añade la sal cuando el agua esté hirviendo y cocina los espaguetis ligeramente por debajo del tiempo indicado (en este caso, 8 minutos). 6. Pasa la pasta directamente al ragú con un poco de su agua de cocción y mezcla bien para que se integren los sabores. 7. Coloca queso rallado en el fondo del plato y sirve la pasta encima para que el calor lo funda y perfume el conjunto. Un plato sencillo pero con una fuerza especial. Para mí, sigue sabiendo exactamente a casa. ♬ sonido original – Jordi Cruz

La receta comienza desmenuzando la carne y cocinándola a fuego fuerte hasta que quede bien dorada y caramelizada. Después, en la misma sartén, prepara un sofrito de cebolla, ajo, cayena, tomillo y romero, al que incorpora vino rancio, pimentón, tomate concentrado y pulpa de tomate.

El secreto está en dejar que el ragú se cocine lentamente durante unos 45 minutos, para que la carne y el tomate concentren todo su sabor. Mientras tanto, cuece los espaguetis ligeramente al dente y termina de integrarlos directamente con la salsa y un poco de agua de cocción. El resultado es un plato sencillo, contundente y profundamente casero.