El cactus de Navidad es una de las plantas más apreciadas durante los meses de invierno. Sus llamativas flores, que pueden ser blancas, rosas, rojas, naranjas o moradas, aparecen habitualmente entre noviembre y enero, coincidiendo con las fiestas navideñas.

Esta planta procede de las selvas tropicales de Brasil, por lo que necesita humedad ambiental, luz indirecta y un riego más frecuente que el de las variedades desérticas. Conocer sus características y proporcionarle los cuidados adecuados es fundamental para favorecer su crecimiento y mantenerla sana.

Consejos para cuidar un cactus de Navidad

El cactus de Navidad es originario de las selvas tropicales de Brasil, donde crece entre las ramas de los árboles, protegido de la luz solar directa y en un entorno cálido y con abundante humedad. Conocer su procedencia es fundamental para entender los cuidados que necesita en casa.

Sus hojas son planas y colgantes, y están formadas por pequeños segmentos que permanecen unidos. Las flores aparecen en los extremos de los tallos y pueden presentar una gran variedad de tonalidades, como blanco, amarillo, naranja, fucsia, rojo o morado. Además, es una planta de crecimiento lento, por lo que se adapta bien a las macetas pequeñas y no necesita trasplantes frecuentes.

La ubicación es uno de los aspectos más importantes. Necesita un espacio con mucha claridad, pero sin recibir luz solar directa. En cuanto a la temperatura, prefiere los ambientes cálidos y alejados de las corrientes de aire y fuentes de calor. La humedad también desempeña un papel clave en su desarrollo. Al ser de origen tropical, agradece los ambientes húmedos y, para ello, los jardineros recomiendan dos métodos sencillos:

El primero consiste en pulverizar diariamente sus hojas con agua , preferiblemente de lluvia. Eso sí, es esencial no mojar las flores, ya que se pueden marchitar con rapidez cuando entran en contacto con el agua.

Otra posibilidad es colocar una bandeja con grava y agua debajo de la maceta, sin que la base llegue a tocar el agua, para evitar que las raíces permanezcan en contacto con la humedad.

El riego es uno de los cuidados que más dudas genera. Pues bien, aunque se trata de un cactus, sus necesidades de agua son diferentes a las de las variedades desérticas. Necesita más riego, pero sin que el sustrato llegue a estar encharcado. Una de las técnicas más recomendadas es el riego por inmersión. Consiste en llenar un recipiente con agua e introducir la maceta durante unos 15 minutos. Después, se saca y se deja escurrir completamente antes de volver a colocarla sobre su plato.

No existe una frecuencia de riego fija, ya que depende de las condiciones ambientales y de la humedad del sustrato. Conviene esperar hasta que la capa superficial de la tierra esté seca, y para comprobarlo basta con introducir un palito de madera limpio hasta la mitad de la maceta, procurando que alcance la zona de las raíces. Si al retirarlo sale completamente limpio y seco, es el momento de regar. Por el contrario, si aparece húmedo o con restos de tierra adheridos, hay esperar unos días antes de hacerlo.

Las hojas también pueden ofrecer pistas sobre posibles problemas en el cactus de Navidad. Cuando tienen un aspecto arrugado, puede ser una señal de falta de agua, mientras que si están lacias y caídas, podría deberse a un exceso de riego.

Abonado, floración y poda

Para conseguir que tenga una floración abundante entre noviembre y enero, es fundamental abonar la planta entre febrero y octubre utilizando un fertilizante rico en potasio y fósforo. Normalmente, en los extremos de los tallos, con tonalidades que van desde el blanco hasta el rojo, el fucsia o el morado. Durante el invierno, hay que prestar especial atención a sus necesidades y seguir las indicaciones de los jardineros:

Evitar cambiarla de sitio, ya que los movimientos pueden provocar la caída de las flores.

Mantener humedad ambiental a un nivel adecuado y vigilar el riego para evitar tanto la sequedad como el exceso de agua.

Esta planta suele florecer mejor cuando sus raíces ocupan buena parte del espacio disponible. Por eso, no es necesario cambiarla a una maceta más grande mientras la actual siga siendo adecuada para su tamaño.

Finalmente, la poda del cactus de Navidad es clave para mantenerlo en buenas condiciones, favorecer la aparición de nuevos brotes y estimular el desarrollo de nuevos brotes. Lo ideal es hacerla cuando haya terminado por completo la floración.

La mejor forma de multiplicar la planta es mediante esquejes. Para ello, se selecciona una rama larga que tenga al menos tres segmentos y cortarla con cuidado. Después, se deja reposar sobre un papel durante aproximadamente 24 horas para que la zona del corte se seque. Una vez transcurrido ese tiempo, se coloca el esqueje en una maceta pequeña con sustrato para cactus y se riega con moderación, siguiendo las mismas pautas de cuidado que necesita la planta adulta.