Pepita Bernat tiene 107 años y sigue haciendo muchas de las cosas que han formado parte de su vida durante décadas. Cocina, friega los platos, hace la cama, sale a pasear, queda con amigas y los domingos continúa yendo a bailar. Y cuando le preguntan por su longevidad, y cómo ha conseguido llegar a esa edad, no habla de ningún alimento milagroso ni de una rutina imposible de seguir. Al contrario. Su día a día está lleno de costumbres sencillas.

Nació el 15 de julio de 1919 en Barbens, Lleida, y actualmente vive en Barcelona con una de sus sobrinas. Come cuatro veces al día, duerme una siesta de aproximadamente media hora y asegura que nunca ha fumado. El alcohol tampoco ha tenido prácticamente presencia en su vida. Pero si hay algo que aparece una y otra vez cuando cuenta cómo vive es el movimiento. Pepita no ha dejado de hacer cosas por sí misma y, a su manera, sigue manteniendo horarios, planes y pequeñas obligaciones.

El secreto de la longevidad de Pepita (107 años): «Hago 4 comidas al día y una siesta de media hora»

Su alimentación no responde a una dieta estricta. Pepita explica que come lo que le apetece y que hace cuatro comidas al día, sin darle demasiadas vueltas. Entre sus recuerdos aparece incluso una merienda muy habitual hace décadas, el pan con vino y azúcar. «Me gusta mucho», aunque eso no significa que beba vino con frecuencia. Ella misma ha explicado que apenas consume alcohol y que lo reserva, si acaso, para alguna ocasión especial.

Después de comer llega otra de sus costumbres. Primero recoge y friega los platos y, cuando termina, se tumba durante unos 30 minutos. «Primero friego los platos y luego hago la siesta», explica. Esa media hora le basta y le sobra y una vez acabada la siesta, se levanta y sigue con su día.

Caminar, hacer la cama y seguir bailando

En las muchas entrevistas que ha concedido, como la que dio meses atrás al programa «Y ahora Sonsoles» de Antena 3, Pepita siempre deja claro que más allá de lo que come o de cuánto duerme después de comer, continúa moviéndose bastante para su edad. Cocina, limpia y hace la cama, y reconoce que muchas veces hasta baila mientras realiza algunas de esas tareas. También sale a caminar. Las piernas le duelen desde hace años y no lo oculta, pero su médico le recomendó seguir andando y parar unos minutos cuando aparecieran las molestias. Ella lo hace así: se sienta, descansa un poco y después sigue.

El domingo tiene además una cita bastante fija. Acude a La Paloma, en Barcelona, donde lleva años bailando y encontrándose con otras personas. «Hay gente que va a misa, yo voy a La Paloma», ha dicho sobre una costumbre que continúa manteniendo. En su caso, bailar no es sólo una forma de moverse. También es una manera de salir de casa, ver gente y conservar un plan propio cada semana.

Una vida con amigas, familia y planes

Pepita sigue quedando con amigas y jugando a las cartas. Vive acompañada por una de sus sobrinas y mantiene una relación cercana con su familia. No pasa el día esperando a que llegue la siguiente comida o la hora de dormir. Tiene cosas que hacer y eso ocupa buena parte de su tiempo. A veces son tareas tan corrientes como preparar la comida o fregar. Otras veces, salir a caminar o ir a bailar.

A los 107 años, conservar esa autonomía no es algo menor. Pepita sigue organizando buena parte de su jornada por sí misma y no parece tener demasiada intención de dejar de hacerlo mientras pueda. Cuando habla de su vida, tampoco da la impresión de querer convertirla en un ejemplo para nadie. Cuenta lo que hace, recuerda lo que le gusta y reconoce también las limitaciones que han ido apareciendo con los años.

«Envejecer no es rendirse»

Pepita asegura que no conoce ningún secreto especial que explique por qué ha llegado a los 107 años. Nunca ha fumado, apenas bebe alcohol y lleva toda la vida siendo una persona activa, pero no atribuye su longevidad a una única costumbre. Ni las cuatro comidas, ni la siesta, ni salir a caminar explican por sí solas una edad tan poco habitual. También intervienen la genética, la salud que se ha tenido a lo largo de los años y otros muchos factores que no se pueden reducir a una rutina concreta.

Lo que sí resulta evidente en su caso es que no ha dejado de hacer cosas. Sigue caminando aunque tenga que parar, continúa ocupándose de tareas de casa y mantiene planes con otras personas. «Envejecer no es rendirse: es adaptarse», ha explicado. Y parece haber aplicado esa idea de una manera bastante literal. Si le duelen las piernas, descansa. Si después puede seguir, continúa. Y cuando llega el domingo, vuelve a La Paloma.