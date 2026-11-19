Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, ha vuelto a pronunciarse sobre la fatídica entrada de Jesús Owono que le costó la vida a Jesús de Miguel. El técnico fue cuestionado sobre ello después de la victoria de su equipo (2-5) ante el Badajoz en Copa del Rey, después de la valoración que tuvo sobre las palabras de Gerard Piqué, que criticó la sanción de 12 partidos impuesta por el Comité de Competición a su portero.

Álvaro Cervera volvió a hablar sobre la muerte de Jesús de Miguel y la sanción de 12 partidos a Owono después del partido de Copa del Rey que enfrentó al Tenerife contra el Badajoz y que acabó con victoria del equipo chicharrero por 2-5. El entrenador del Tete, que ya habló en la previa sobre las palabras de Gerard Piqué sobre la sanción a su portero, también fue cuestionado por los periodistas sobre ello y tuvo sus más y sus menos con alguno de ellos.

«¿Yo? ¿Que no he estado afortunado yo? Yo lo único que he dicho es que la jugada se podía haber evitado. Ahora, si ya no se puede decir lo que piensas, pero me trae sin cuidado», afirmó el entrenador tras ser cuestionado sobre la opinión que tuvo al respecto de las palabras de Gerard Piqué pronunciadas en un vídeo en las redes sociales tras conocer la sanción de 12 partidos a su portero.

«Que sigan opinando. Esa jugada se pudo haber evitado y ya está. Y que sigan opinando y que sigan diciendo. Si es que, no sé, no entiendo muy bien. No he entrado a valorar nada desde que pasó todo esto que pasó. Me he quedado en un segundo plano», afirmó el entrenador.

«Y ayer sacaron unas declaraciones y yo lo que dije es que para mí la jugada se pudo haber evitado. Pero qué es un pensamiento y qué es una opinión mía. ¿No puedo tener una opinión, no puedo tener un pensamiento? Pues que, muy bien. Pues nada. Es que no me merece la pena. No me merece la pena», afirmó en rueda de prensa.

Álvaro Cervera y las palabras de Piqué

Estas palabras a las que se refiere el entrenador fueron las que realizó en rueda de prensa después de que Gerard Piqué publicara un vídeo criticando la sanción de 12 partidos a Owono porque consideró que se sancionaron las consecuencias y no la acción en sí, haciendo una comparación con otras entradas.

«No he visto el vídeo de Piqué, pero he escuchado las declaraciones. Me imagino que él, como máximo accionista del Andorra, está en su papel y tiene que defender a sus jugadores y a su club, y así lo hace», comenzó diciendo en rueda de prensa el entrenador del Tenerife.

«Ha dicho que se castigan las consecuencias y no la acción, ¿no? En mi ámbito cercano, fuera del fútbol, tengo gente que opina de diferente manera respecto a estos hechos… Pero creo que él debería volver a ver la acción. No me he pronunciado públicamente ni lo voy a hacer, pero creo que se podía haber evitado; no creo que sea una acción que veamos todos los días, como parece que dice él», dijo hace unos días.