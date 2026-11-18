Entrada la noche y con Carlos Alcaraz en su hotel a caballo entre la cena y su recuperación tras sus dolencias musculares, se culmina su clasificación para semifinales de las ATP Finals. Tercera vez que llega a la antesala de la final de maestros. No le hace falta jugar para conseguirlo, pues Tiafoe ya ha ganado un set a Cobolli y las cuentas salen. El murciano se enfrentará al segundo tenista del grupo John McEnroe, todavía por ver si será Shelton o Zverev.

Alcaraz hizo sus deberes previamente al derrotar a Medvedev con otra exhibición. Sin embargo, pese a rozar la clasificación con su doblete de triunfos en dos partidos, no se había certificado. Necesitaba un empujón más. Y cuando llegó la sesión vespertina, le valían dos escenarios. O bien que Tiafoe ganara el partido, o bien que Cobolli ganara en tres sets. Sucedió que el estadounidense ganó una manga y ya todo quedó visto para sentencia.

No obstante, se llevó el partido con rosco incluido en el segundo set. Cobolli se convierte así en la primera raqueta eliminada de un torneo para olvidar. Sin Sinner, no ha sido capaz de llevar el estandarte de local. La clasificación a semifinales da respiro a Alcaraz, que no juega hasta el viernes y lo hará precisamente ante Cobolli en un partido con menor exigencia. Mejor para su muslo, que acabó tocado ante Medvedev.

Todo era rosa ante el ruso hasta que se tiñó de oscuro. Tras la rotura del segundo set, Alcaraz se llevó la mano al muslo y pidió tiempo médico antes de regresar a pista. El tenista inició entonces el protocolo para recuperar energía cuanto antes. Se tomó el gel y esperó a que el médico aplicara el vendaje. Aparatoso vendaje, dicho sea de paso. El sanitario no escatimó en gasa médica. Le preguntó si estaba muy apretado y Carlos, después de probarse, dio por válido el tratamiento. Saltó a pista de nuevo y abrochó el partido con menos ritmo.

El tenista expresó tranquilidad ante la preocupación existente. «Menos mal que iba break arriba y me ha permitido estar más calmado y aceptar la situación. Después he intentado jugar relajado y con tranquilidad. No cambié mi juego, simplemente fui con más precaución. No me preocupa mucho. Confío en mi equipo. Tengo un día y medio por delante que va a ser importante. A ver estos días, pero realmente creo que lo voy a poder estar a un buen nivel en el siguiente partido», dijo Alcaraz a los medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO.