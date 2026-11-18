¿Está capacitada una persona de 45 años para pasar de pilotar un Fórmula 1 a un rally en cuestión de días? Claramente, la ciencia indica que no, pero si alguien puede romper los límites, es Fernando Alonso. El asturiano se embarcará en la aventura del Dakar 2027 sin descanso tras finalizar el Mundial en la categoría reina de monoplazas y se convertirá en el primer piloto de la historia en compaginar ambas disciplinas. Lo hará a bordo de un Prodrive bajo la marca de Aston Martin.

Desde que el 6 de diciembre la F1 cierre el telón en Abu Dabi, Alonso comenzará una preparación exprés para el Dakar en la que deberá someterse a un cambio radical, sobre todo físico, antes de que el 9 de enero arranque la prueba en Loulé (Portugal) y atraviese el Mediterráneo para su transcurso total en Marruecos.

Aunque las dunas no son ajenas al piloto español, ya son siete años alejado de la carrera más exigente del mundo del rally y del automovilismo… y con 45 a sus espaldas eso conlleva una carga mayor. «Es un tormento pasar de un monoplaza a un 4×4. Le diseñarán un asiento mucho más vertical a lo que está acostumbrado y por eso debe entrenar, sobre todo, tren superior», valora Jaime Fernández, fisioterapeuta especializado en deporte de motor y habitual en distintos equipos del Dakar.

El experto comenta cómo cree que debería afrontar Alonso la preparación física para el Dakar para evitar que el impacto de las dunas en su cuerpo no sea letal, teniendo en cuenta que, además, tendrá miles de kilómetros menos de rodaje que sus rivales. La mayoría han estado disputando las distintas pruebas del campeonato de rally.

Para Fernández, la clave está en «hacer entrenamientos de una base aeróbica» en los que se incluyan «ejercicios de intervalos de alta intensidad con cargas externas», aunque también considera importante la «velocidad de reacción». «Para generar una base aeróbica, puede ser interesante el crossfit. Luego, habría que meterle estímulos diferentes para cuando se vaya encontrando en la etapa ante distintas situaciones», añade.

«Realmente, no siempre están a fondo durante todo el recorrido, sino que hay tramos mucho más técnicos o momentos en los que tiene un imprevisto por una zanja que no se esperaba porque el peligro no estaba marcado y tiene que responder de una forma mucho más rápida», explica, detallando la relevancia de la extensión de esas sesiones: «Esos entrenamientos de base aeróbica (bicicleta, carrera…) que sean muy, muy largos. De horas. Lógicamente, descansando cada cierto tiempo, pero que tenga uno, dos o hasta tres entrenamientos de esos al días».

La pregunta es si, a tres carreras de que termine la F1, Alonso debe ir ya introduciendo esos ejercicios en su rutina. «Depende de cuál sea su objetivo: si rendir más en la F1 o en el Dakar. Lo más sensato es iniciarlos una vez termine la F1 porque, si no, al final el cuerpo termina un poco atolondrado de estímulos diferentes. Una vez termine la F1, debería empezar con ese estímulo nuevo», valora Jaime Fernández.

«También es muy importante para que a nivel cardiaco el cuerpo se acostumbre a mantener ciertas pulsaciones durante tanto tiempo seguido y que de vez en cuando, con esos intervalos que metes de ejercicios de alta intensidad, tenga picos de subida o de bajada. Y que en el cuerpo, con la fatiga que va poco a poco acumulando, la capacidad de reacción se vaya manteniendo», cierra el fisioterapeuta. Alonso tiene horas de trabajo por delante.