En la recta final de uno de sus años más duros en la Fórmula 1, si no el más pobre en lo deportivo, Fernando Alonso afronta las tres últimas carreras con la esperanza de que finalice el auténtico calvario en el que se ha convertido el Mundial de 2026 para él y que en 2027 pueda volver a pelear por las posiciones altas. En una entrevista reciente, el piloto español se ha sincerado sobre cómo la familia y el nacimiento de su primer hijo le han ayudado a sobrellevar la desolación continua que ha sufrido con Aston Martin.

«En una temporada tan difícil en la pista, con un coche que no está siendo rápido, tener a la familia en casa ha compensado en gran medida esas frustraciones de los domingos. He podido desconectar de verdad y disfrutarlo. De momento, tenemos un niño pequeño que se porta bien y duerme bien por la noche, y eso nos ha ayudado a descansar un poco también. Estamos encantados», afirmó.

Alonso ha encontrado consuelo en su pareja, Melissa Jiménez, y su primogénito, Leonard, quienes le motivan a seguir compitiendo a sus 45 años en la F1. El asturiano contó cómo fue el proceso de su decisión de continuar en 2027: «Intento compartirlo con ellos, con mis amigos, con mis padres y con mi pareja, Melissa. Comparto todo lo que tengo dentro y miro a ver si compartiendo mi punto de vista ellos también lo comparten o perciben una dirección más clara que otra. Porque yo puedo estar al 50-50, pero igual la manera en que lo cuento a alguien lo percibe como un 80-20».

«Al final es cierto que todo el mundo me da su opinión, pero son muy cautos y quieren y desean que la última palabra la tenga yo, porque es una decisión y una consecuencia que luego tienes que llevarte a los próximos años de vida. Creo que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Siempre tuve más o menos claro seguir, pero esta vez sí que estaba muy cerca del 50-50, entonces me llevó más tiempo tomar la decisión», añadió en una charla con Esquire.

Alonso y la situación en el mundo

En esta conversación, Alonso también reflexionó sobre los actuales problemas del mundo, asegurando que sus preocupaciones han aumentado en este sentido desde que ha sido padre: «Ahora mismo, quitarnos la preocupación que tenemos del mundo. Es algo que está en la cabeza de todos y que influye en el día a día. Hay ciertas preocupaciones geopolíticas, también la situación en España».

«Tienes la preocupación de las nuevas generaciones, sobre cuáles son sus ambiciones, las redes sociales, la inteligencia artificial, el postureo, las tonterías… Es cierto que en la cabeza, aparte de los objetivos profesionales y personales, sí que tengo un poco siempre el runrún de cómo está yendo el mundo y hacia dónde va. Más ahora que tengo un bebé y pienso qué mundo va a tener dentro de 20 o 30 años. Algo preocupado estás. Pido ese deseo», finalizó.