Fernando Alonso ha confirmado una noticia transcendental para el motorsport español. Aston Martin ha confirmado en su página web que español estará en la próxima edición del Rally Dakar de 2027. En el mismo comunicado, el piloto explica sus primeras sensaciones: «Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año».

Cuadrar agendas no será nada fácil, algo que cobra aún más valor teniendo en cuenta sus 45 años. El bicampeón del mundo deja claro que el Gran Circo está por delante, pero no quería perderse esta oportunidad: «La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr».

Dakar 2027. A first for @AMR_Official, with a familiar face in the line-up. @alo_oficial will join Sébastien Loeb and Lucas Moraes as they take on one of motorsport’s toughest challenges. We’ll be cheering them on! Find out more: https://t.co/TuwxBbfwKe https://t.co/bJFbP4ewqG — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 17, 2026

Alonso es competitivo por naturaleza. El asturiano no quiere que su presencia en la competición sea anecdótica y advierte que tienen argumentos para competir: «En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional».

El Rally Dakar de 2027 se celebrará excepcionalmente en Marruecos debido al conflicto en Oriente Medio, que también afecta a Arabia Saudí. El bicampeón del mundo estrenará el Aston Martin Dreadnought. El modelo ya ha tenido éxito en el pasado, ya que nace del Sandrider, el 4×4 diseñado por Dacia para la edición de 2026, con el que Nasser Al-Attiyah salió campeón.

Alonso regresa al Dakar en un momento clave

El piloto tuvo la oportunidad de enfrentarse a la carrera más dura del mundo en el 2020. En aquella edición consiguió un meritorio 2º puesto en la octava etapa como mejor resultado parcial. El proyecto de Aston Martin en la competición es muy ambicioso y el asturiano espera que en esta ocasión sí se cumplan las expectativas de rendimiento.