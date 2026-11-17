Ya es oficial. Fernando Alonso volverá al Rally Dakar y lo hará de la mano de la marca con la que actualmente corre en la Fórmula 1. Aston Martin ha confirmado que el piloto español estará en la próxima edición de 2027 y éste regresará a la carrera más dura del mundo, que se celebrará excepcionalmente en Marruecos debido al conflicto en Oriente Medio, que también afecta a Arabia Saudí.

Alonso correrá a bordo del Aston Martin Dreadnought, que nace del exitoso Sandrider, el 4×4 diseñado por Dacia para su último Dakar en 2026 con el que se coronó Nasser Al-Attiyah. El asturiano estará acompañado por el nueve veces campeón del mundo de rally, Sébastien Loeb, y por Lucas Moraes, vigente ganador de rally raid.

Fernando regresará al Dakar siete años después y para tratar de saldar una de sus cuentas pendientes en el automovilismo. El español renovó su contrato con Aston Martin Aramco hasta finales de 2027 y eso le ha permitido volver a la categoría de rally, una que ya conoce, pero que aún no ha conquistado. En la anterior ocasión, en 2020, Alonso terminó decimotercero.

Esta vez, su compañero de ruta será Marc Coma. El cinco veces ganador de la categoría de motos del Dakar estuvo junto a Alonso en su debut y lograron un segundo puesto en la octava etapa. La cita arrancará el 9 de enero de 2027 con un prólogo de 129 kilómetros en Loulé (Portugal) y dará comienzo al día siguiente, desde el estadio Algarve con capacidad para 30.000 espectadores, con una etapa inaugural de 300 km antes de cruzar el mar Mediterráneo y continuar en Marruecos el 12 de enero. La prueba concluirá en Marrakech, tras 11 etapas y 6.805 km, el 23 de enero. Tras la carrera, el asturiano tendrá menos de un mes para prepararse de cara al siguiente Mundial de F1.

«Tras decidir continuar compitiendo en la F1 con Aston Martin, reflexioné detenidamente sobre el Dakar. Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la F1 como en el Dakar en el mismo año. En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera», afirmó Alonso en declaraciones que recoge la web de la escudería.

«Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Es muy importante volver a tener a Marc a mi lado, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas contamos con un equipo excepcional. La F1 sigue siendo mi prioridad, pero soy piloto de carreras, y retos como este son la razón por la que me apasiona competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr», cerró.