Antonelli descarta a Alonso y Sainz como sus rivales para 2027: «Si tuviera que decir uno, Verstappen»

Fernando Alonso han tenido un 2026 con pocos momentos para recordar. Aston Martin y Williams no han dado en el clavo con sus proyectos en el nuevo reglamento. No obstante, ambas escuderías están trabajando para poder recuperar las buenas sensaciones en la próxima temporada. Andrea Kimi Antonelli sabe que tiene la sartén por el mango con el gran nivel de Mercedes. El italiano ha hablado sobre sus rivales a tener en cuenta el año que viene, pero no menciona a ninguno de los españoles.

El de Bolonia se ha convertido en el campeón del mundo más joven de la historia, pero no tiene pensado parar. Pese a que tiene claro que el 2027 será una guerra muy igualada, destaca que hay un salto notable respecto a los favoritos: «Será una pelea fuerte entre todos nosotros y los equipos grandes porque ya estamos muy cerca. No dejan de mejorar».

Ferrari no ha conseguido incomodar lo suficiente a Antonelli. El piloto admite que hay un nombre que tiene especialmente en cuenta: «Si tuviera que decir uno, Max Verstappen. Es el que me pone en más problemas. También debes fijarte en Red Bull, con todas las mejoras que traen y no dejan de mejorar». Los de Milton Keynes se han puesto las pilas y están acabando el año en buena forma.

Alonso y Sainz necesitan un cambio radical para poder volver a pelear en la zona alta. En una entrevista para Sky Sports, el italiano señala que la cima de la tabla está reservada para algunas escuderías: «Sería emocionante poder pelearnos entre los equipos top, con Lewis, Charles, mi compañero, Max y Lando. Será una pelea muy cerrada».

Honda tiene una deuda con Fernando Alonso

El asturiano no ha podido disfrutar del potencial del fabricante japonés en la Fórmula 1. Los de Silverstone habían puesto toda la carne en el asador para el 2026, pero el proyecto no ha podido acercarse mínimamente a las expectativas. La unidad de potencia es determinante con el nuevo formato y el equipo no podrá competir si la mejora en el motor no aparece.