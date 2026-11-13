Éxito total en el regreso de la F1 a Madrid: el GP de España generó un impacto económico de 544 millones de euros

El regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después fue todo un éxito. El Gran Premio de España celebrado en Madring el pasado mes de septiembre generó un impacto económico de 544 millones de euros y creó y mantuvo casi 11.000 empleos, superando las estimaciones iniciales.

Según el estudio de impacto socioeconómico elaborado por PwC, el impacto económico total de la celebración del Gran Premio alcanzó los 544 millones de euros, contribuyó a crear y mantener 10.948 empleos y generó 95 millones de euros en recaudación fiscal. Así, por cada euro de actividad económica directamente vinculado a la celebración del Gran Premio, se generaron 4,6 euros en el conjunto de la economía madrileña.

Unos datos que, en palabras del presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, «han validado la importancia estratégica que ha adquirido desde su primera edición este Gran Premio para la economía y la marca de Madrid al generar unos ingresos que equivalen al 0,16% del PIB de la Comunidad de Madrid y el 0,30% del PIB de la ciudad de Madrid».

«Hemos conseguido atraer a un visitante internacional de muy alta calidad y capacidad de gasto que ha declarado, en un 88% de los casos, su probabilidad de volver de viaje a Madrid, al tiempo que el 95,2% de los asistentes totales opinan que el Gran Premio ha mejorado la imagen internacional de Madrid», agregó De los Mozos.

Según el estudio, solo la hostelería, la industria manufacturera y la construcción concentraron el 59% de los 425 millones de euros del impacto indirecto, tractor e inducido. La hostelería fue el sector más beneficiado dentro de este conjunto, con 114 millones, seguida de la industria manufacturera, con 86 millones, y la construcción, con 51 millones.

El efecto del Gran Premio sobre la economía madrileña estuvo estrechamente relacionado con la capacidad del evento para atraer visitantes. Durante los cuatro días de celebración se contabilizaron 352.618 asistentes, de los cuales el 35% procedía del extranjero y otro 20% llegó desde otras comunidades autónomas.

Los visitantes extranjeros realizaron un gasto total medio de 2.772 euros por persona durante su estancia con motivo del GP, mientras que el de los procedentes de otras regiones españolas se situó en 1.099 euros y entre los residentes en la Comunidad de Madrid en 659 euros.

El análisis de PwC visibiliza, además, un comportamiento diferencial respecto al turista habitual. El visitante extranjero del Gran Premio registró un gasto medio diario de 591 euros, 1,7 veces el gasto del turista internacional medio en la Comunidad de Madrid y 2,9 veces el del turista extranjero medio en España. En el caso de los visitantes nacionales, el gasto alcanzó los 409 euros diarios, 3,8 veces el correspondiente al turista nacional medio en la región.

También fue superior la duración media de la estancia: los visitantes extranjeros permanecieron una media de 4,7 días en la Comunidad de Madrid, frente a los 2,3 días de estancia media del turista internacional. Los visitantes nacionales vinculados al Gran Premio permanecieron una media de 2,7 días, frente a los 1,8 días de referencia en la región.

Madring ha superado las expectativas

Jordi Esteve, socio responsable de Economics en Strategy& de PwC, explicó que «los resultados del estudio evidencian que se han superado las expectativas». «A través de un extenso trabajo de campo, hemos podido constatar como el perfil de gasto y de estancia de los visitantes es superior al visitante habitual. Esto se traslada en una atracción de turismo de alto valor añadido, que se traducen en mayor actividad económica y empleo», dijo.

Respecto a la accesibilidad de Madring, el 86% de los asistentes utilizaron transporte público. De ellos, el 65%, utilizaron el metro, autobús o cercanías para desplazarse hasta el circuito, mientras que un 21% optó por el taxi o VTC, y solo el 14% llegó en vehículo privado.

Entre quienes se desplazaron hasta Madrid para asistir al Gran Premio, el avión fue el principal medio de llegada, utilizado por el 65% de los asistentes y especialmente predominante entre el público internacional. El tren y el vehículo privado representaron, ambos, un 16%, mientras que el 3% llegó en autobús.

El impacto del evento deportivo también se trasladó al alojamiento: prácticamente la mitad de los asistentes, un 49%, eligió establecimientos hoteleros, frente al 32% que recurrió a alojamientos de corta duración y el 19% que se alojó en viviendas de familiares o conocidos.

Además, la actividad generada por el Gran Premio contribuyó a crear y mantener 10.948 empleos, un impacto equivalente al 0,31% del total de ocupados de la Comunidad de Madrid y al 3,85% de los ocupados del sector de actividades recreativas de la región.

A este impacto se suma una contribución fiscal y parafiscal de 95 millones de euros, calculada sobre las principales figuras impositivas analizadas en el estudio, entre ellas IRPF, Impuesto sobre Sociedades, cotizaciones a la Seguridad Social e IVA. De ese total, 16 millones corresponden al impacto directo, 26 millones al indirecto, 34 millones al tractor y 18 millones al inducido, con las posibles diferencias derivadas del redondeo de las cifras. Así, por cada euro de impuestos y cotizaciones sociales directamente vinculado al GP, el estudio estima una recaudación de 5,9 euros en el conjunto de la economía madrileña.

Más allá de las magnitudes económicas y fiscales, «el estudio recoge una elevada valoración de la contribución del evento a la proyección de Madrid». El 95,3% de los asistentes considera que el Gran Premio ha mejorado la imagen internacional de la ciudad, mientras que el 98,1% recomendaría Madrid como destino turístico. Entre los visitantes alcanzó 4,5 puntos sobre 5; el 86% expresó su intención de volver al GP y el 90%, la de regresar a Madrid. Entre los asistentes nacionales, la valoración de la experiencia fue de 4,4 sobre 5.

«En conjunto, la primera edición del Gran Premio superó así las previsiones iniciales en las tres grandes magnitudes analizadas: actividad económica, empleo y contribución fiscal», destacó la organización. El impacto económico alcanzó 544 millones de euros frente a los 467 millones inicialmente previstos, lo que supone un resultado un 16,5% superior a la estimación.

En términos de empleo, la contribución alcanzó 10.948 puestos de trabajo frente a los 8.850 estimados inicialmente, superando la previsión en un 23,7%. Finalmente, la contribución fiscal se situó en 95 millones de euros frente a una previsión de 83 millones, un resultado un 14,5% superior al previsto.